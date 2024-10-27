تكنولوجيا: إعلانات تشويقية تكشف تفاصيل شاشة OnePlus 13

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شارك الحساب الرسمي لـ OnePlus على Weibo بعض المنشورات التشويقية، كاشفاً عن ميزات العرض الرئيسية التي سيقدمها OnePlus 13 القادم.

من المقرر أن يصل الهاتف في 31 أكتوبر، ونعلم بالفعل أنه سيأتي بأحدث وأكبر شاشة عرض من BOE تحت اسم Oriental X2، وهي لوحة من الجيل الثاني من نوع Oriental OLED.

إلى جانب ميزات HDR10+ المعتادة وتقنية Dolby Vision ومعدل التحديث البالغ 120 هرتز، تقدم لوحة BOE دعمًا للمس مع القفازات، بالإضافة إلى تحسين Rain Touch 2.0، وتقنية مخصصة للاستجابة اللمسية المخصصة للألعاب، إلى جانب تكنولوجيا تعتيم سطوع DC مع خاصية مضادة للوميض تم تطويرها داخليًا.

كما حصلت الشاشة على شهادة TÜV Rheinland المتقدمة لحماية العين تحت اسم Intelligent Eye Protection 4.0.

ورغم الإعلانات التشويقية، لا تزال هناك جوانب أخرى غير مؤكدة؛ إذ أشارت التسريبات الأخيرة إلى أن الجهاز سيأتي بشاشة منحنية رباعية الأطراف، وقارئ بصمات بالأمواج فوق الصوتية تحت الشاشة، ما يشكل تحوّلاً عن المستشعرات الضوئية التقليدية.

كما تلمح التسريبات إلى تحسينات ملحوظة في سطوع الشاشة، إلا أننا سنحتاج لانتظار إطلاق الجهاز لتأكيد هذه التفاصيل.

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