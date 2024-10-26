تكنولوجيا: هاتف Galaxy A56 ينطلق قريباً بترقية في كاميرة السيلفي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت سامسونج في العمل على تطوير إصدار جديد من الهواتف المتوسطة، ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى أن هاتف Galaxy A56 ينطلق بترقية هامة في كاميرة السيلفي.

قدمت سامسونج هاتف Galaxy A55 في شهر مارس من العام الماضي، ولقد بدأت العملاق الكوري بالفعل في العمل على تطوير الجيل الجديد، والذي ينطلق بشكل رسمي في الربع الأول من العام المقبل.

ولقد أوضحت أحدث التسريبات بعض التفاصيل حول إعدادات الكاميرة في هاتف A56، حيث يأتي هذا الإصدار بترقية في كاميرة السيلفي، ومن المتوقع أن يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 12 ميجا بيكسل والتي تستبدل مستشعر السيلفي الذي قدم في السلسلة منذ إنطلاق هاتف Galaxy A51.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن الكاميرة الخلفية في هاتف Galaxy A56 لن تحصل على ترقية حيث يضم الهاتف القادم الإعدادات ذاتها التي قدمت في A55.

ومن المتوقع أن تتضمن الإعدادات مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل.

المصدر