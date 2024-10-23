تكنولوجيا: WhatsApp يسهل إضافة وإدارة جهات الاتصال

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يطرح تطبيق WhatsApp تحديثًا مهمًا يركز على تحسين تجربة المستخدم من خلال ميزات مُحسّنة لإدارة جهات الاتصال. يهدف هذا التحديث إلى تسهيل كيفية إضافة المستخدمين لجهات الاتصال وإدارتها والتفاعل معها عبر مختلف الأجهزة.

تقليديًا، كانت إضافة جهات الاتصال على WhatsApp تتم فقط عبر الأجهزة المحمولة، مما تطلب من المستخدمين إدخال الأرقام يدويًا أو مسح رموز QR.

ومع هذا التحديث، يُتاح الآن إضافة جهات الاتصال وإدارتها مباشرة من خلال WhatsApp Web وتطبيق Windows، مما يتيح للمستخدمين الاستفادة من سهولة استخدام لوحة المفاتيح. ستتوفر هذه الوظيفة أيضًا على الأجهزة المرتبطة الأخرى لاحقًا، مما يضمن تجربة سلسة عبر مختلف المنصات.

إلى جانب تسهيل إدارة جهات الاتصال، يُقدّم التحديث ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بحفظ جهات الاتصال حصريًا داخل WhatsApp.

تعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يشاركون هواتفهم مع الآخرين أو يديرون حسابات WhatsApp متعددة. من خلال حفظ جهات الاتصال في التطبيق مباشرة، يمكن للمستخدمين تنظيم قوائم منفصلة لجهات الاتصال الشخصية والتجارية، مما يعزز الخصوصية والتنظيم.

يعالج التحديث أيضًا مشكلة فقدان جهات الاتصال عند تبديل الأجهزة أو فقدان الهاتف، حيث سيتم تخزين جهات الاتصال المحفوظة واستعادتها بشكل آمن عند الحاجة.

كما يمهد هذا التحديث الطريق لإدخال ميزة أسماء المستخدمين، التي ستعزز الخصوصية بشكل أكبر. ستتيح أسماء المستخدمين بديلاً عن مشاركة أرقام الهواتف، مما يسمح بالتواصل دون الكشف عن معلومات شخصية. ورغم أن هذه الميزة لم تُطلق بعد، فقد أكد تطبيق WhatsApp أنها قيد التطوير وستتاح في المستقبل.

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