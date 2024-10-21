تكنولوجيا: إستعراض لجهاز ASUS ROG Zephyrus G16 نسخة AMD RYZEN 9 AI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضافت شركة Asus إصدار جديد من سلسلة أجهزة ROG Zephyrus G16 الذي يجمع بين الآداء القوي لمعالج AMD RYZEN 9 مع تقنية الذكاء الإصطناعي، وكرت الشاشة RTX 4070 ليقدم آداء رائع في دعم المستخدمين في مهام التعلم، الألعاب أو العمل وبث المحتوى، وفي السطور القادمة نستعرض تفاصيل مميزات هذا الإصدار.

التصميم

يجمع جهاز ROG Zephyrus G16 بين التصميم الأنيق مع الآداء القوي المدعوم بتقنية الذكاء الإصطناعي، ويتميز الجهاز بتصميم نحيف بسُمك 14.9مم، ووزن خفيف 1.85 كجم، لذا سيدعمك هذا الإصدار بميزة التنقل السلس والسريع، مع حجم ممتاز للشاشة 16 إنش.

كما يجمع الجهاز بين تكوينات الذكاء الإصطناعي وأيضاً البرامج التي تعزز آداء الجهاز بتقنية الذكاء الإصطناعي وهو الإختلاف الرئيسي الذي يميز هذا الإصدار عن الإصدارات السابقة من أجهزة ROG Zephyrus.

ومع الآداء المميز برقاقة AMD RYZEN 9 وتقنية الذكاء الإصطناعي وكرت الشاشة RTX 4070 التي تتكامل مع برامج وتقنية NVIDIA التي تقدم كافة تقنيات وتكوينات الذكاء الإصطناعي التي تجعل من هذا الإصدار إختيار مثالي لدعم المستخدمين في مختلف المهام التي تتضمن الألعاب ومجال العمل والتعليم أيضاً.

وتقدم Asus هذا الإصدار بعدد متنوع من المنافذ والتي تتضمن اثنان من منافذ USB C لدعم 2.1 DisplayPort، ومعايير thunderbolt 4، مع اثنان من منافذ USB 3.2 Gen 2 فئة A لدعم نقل البيانات ويتضمن الجهاز أيضاً فتحة لقارئ بطاقة ذاكرة خارجية (SD Card) (SD Express 7.0)، كما يضم الجهاز HDMI 2.1 FRL ومدخل للصوتيات.

وتتكامل تجربة المستخدم في جهاز ASUS ROG Zephyrus G16 نسخة AMD RYZEN 9 AI مع لوحة مفاتيح بإضاءة RGB خلفية، كما يتميز “travel Key” بمسافة 1.7مم لتجربة كتابة مميزة لفترات طويلة.

الفارة في هذا الإصدار تتميز أيضاً بتصميم كبير الحجم جداً، لذا ستتمتع بتجربة ألعاب مميزة، أيضاً يضم جهاز Asus الجديد كاميرة ويب Full hd والتي تدعم IR.

أيضاً حرصت الشركة على التركيز في هذا الإصدار على دفع تجربة صوتية مذهلة وذلك بدعم من 6 من المكبرات الصوتية مميزة بتقنية Smart Amp، وDolby Atmos، وتقنية إلغاء الضوضاء بالذكاء الإصطناعي، مع دعم معايير Hi-Res عند توصيل السماعة، كما يضم الجهاز ثلاثة من الميكروفونات المصفوفة المدمجة.

الشاشة

يضم الجهاز شاشة ممتازة بحجم 16 إنش وتقنية OLED، كما تتميز الشاشة بأبعاد 16:10 ودقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، ومعدل تحديث 240Hz، كما تدفع الشاشة ألوان دقيقة بمستوى تدرج ممتاز حيث تصل إلى نسبة 100% من التغطية اللونية بمعايير DCI-P3، وتدعم أيضاً تقنيات G-Sync / Adaptive-Sync، وتقنية MUX Switch + NVIDIA.

الآداء

تجمع سلسلة ROG Zephyrus غالباً بين الآداء القوي والتصميم الممتاز في السماكة والوزن أيضاً، وتقدم رقاقة AMD RYZEN 9 هذا الآداء القوي والممتاز والمعزز بتقنية الذكاء الإصطناعي، والذي يتكامل مع كرت الشاشة GeForce RTX 4070، ويأتي الرام من فئة 7500ميجاهيرتز.

ويدعم الآداء القوي في الجهاز أيضاً ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD بسعة 1 تيرابايت، لتعزيز مهام الذكاء الإصطناعي في هذا الإصدار، أيضاً يدعم الجهاز تقنيات Wi-Fi 7(802.11be)، والبلوتوث 5.4، ويمكن للتجربة العملية أن تؤكد كفاءة هذه التكوينات في دعم تنفيذ مهام مختلفة في الجهاز.

وتعد برامج NVIDIA المذهلة من أبرز التقنيات التي ستدعمك في ضبط الآداء ومعدل الإطارات في الألعاب من خلال تقنية DLLSS 3.0، والتي تعزز الآداء بنسبة كبيرة مع زيادة في عدد الإطارات، مع برامج تشغيل مخصصة للألعاب.

المعالج أيضاً يقدم آداء مذهل في مهام تطوير نماذج ثلاثية الأبعاد، أو مهام البث بإحترافية وآداء سلس وسريع، مع دعم خاص من تقنية الذكاء الإصطناعي التي ستقدم آداء أفضل في تنفيذ المهام المختلفة في هذا الإصدار.

البطارية

تدعم Asus الجهاز بقدرة بطارية 90WHrs، وهي أكبر سعة للبطارية تدعم هذه الفئة من أجهزة الحاسب، لذا سيتسمر الجهاز بعمر شحن ممتاز.

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يعد التركيز الرئيسي في هذا الإصدار على دفع مميزات الذكاء الإصطناعي في سلسلة ASUS ROG Zephyrus لدعم المستخدم بتجربة مثالية في تشغيل الألعاب وتطوير نماذج ثلاثية الأبعاد، أو مهام العمل وبث المحتوى، لهذا يختلف هذا الإصدار عن إصدار الشركة السابق من السلسلة ويستحق بالفعل التجربة.

يمكنك شراء هذا الإصدار لتبدأ تجربتك الخاصة عبر الرابط التالي:

https://sa-ar.store.asus.com/rog-zephyrus-g16-gu605wi-amd-ai.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw1NK4BhAwEiwAVUHPUOKd61nD77_by7nNYzg6m2UXUoSyP7TK6UqbNaaw0zaKevwOokdNsRoCJI8QAvD_BwE