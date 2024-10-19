تكنولوجيا: سلسلة أجهزة Galaxy Tab S10 تنطلق من سامسونج بتقنية الذكاء الإصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - الرياض، المملكة العربية السعودية، أكتوبر 2024: كشفت شركة Samsung Electronics عن جهازي Galaxy Tab S10 Ultra وGalaxy Tab S10 Plus وهما أول الأجهزة اللوحية التي طورت برؤية رئيسية لدعم تقنية الذكاء الإصطناعي.

تقدم سامسونج أجهزة Galaxy Tab S10 بشاشات AMOLED 2X ديناميكية بأحجام 14.6 إنش و12.4 إنش، وهو تصميم مثالي في الشاشة لدعم قلم S Pen المرفق مع كلا الجهازين.

وينطلق جهاز Galaxy Tab S10 Ultra بترقية في آداء وحدة المعالجة بنسبة 18%، بينما يأتي كرت الشاشة بتحسينات في الآداء بنسبة 28%، وتصل نسبة التحسينات في شريحة المعالجة العصبية NPU إلى نسبة 14% مقارنة بجهاز Galaxy Tab S9 Ultra.

أيضاً تقدم التحسينات في آداء وحدة NPU قوة أعلى في معالجة تقنية الذكاء الإصطناعي بآداء أسرع مع إستجابة أفضل من أدوات الذكاء الإصطناعي، وتقدم سامسونج آلية سلسة وسريعة لعمل مميزات الذكاء الإصطناعي من خلال مفتاح Galaxy AI مخصص في غطاء لوحة المفاتيح، والذي يدعم التخصيص لروبوت الذكاء الإصطناعي.

وتتكامل تجربة الذكاء الإصطناعي ببرامج مطورة من سامسونج تتضمن مميزات جديدة مثل Note Assist وDrawing Assist والتي تأتي بتحسينات تستهدف التكامل بشكل أفضل مع تصميم الأجهزة.

أيضاً تقدم سلسلة أجهزة Galaxy Tab S10 ميزة العمل كجهاز للمنزل يدعم الذكاء الإصطناعي، حيث يوفر مخطط ثلاثي الأبعاد للمنزل لعرض مرئي كامل للمنزل وجميع الأجهزة الذكية المتصلة بمنظومة SmartThings لدعم المستخدم بتجربة سلسة لإدارة الأجهزة الذكية المتصلة.

ولخصوصية البيانات تقدم سامسونج من خلال “Samsung Knox” معايير أعلى لحماية البيانات، كما تؤكد سامسونج على إلتزامها بدفع أعلى معايير الإستدامة من خلال المواد المبتكرة في هذه السلسلة.

ولقد أوضح “MC Lee”نائب الرئيس ورئيس فريق العمل “Mobile eXperience Business” في شركة سامسونج “أن سلسلة Galaxy Tab S10 هي أول الأجهزة التي تنطلق بتحسينات تقنية الذكاء الإصطناعي مدمجة بشكل مسبق فور إنطلاقها، وهي إضافة جديدة لمنظومة Galaxy AI”.

كما أضاف” أن الشركة تفخر بجلب إضافة جديدة لمنصة “SmartThings” التي توفر تجربة سلسة ومتعددة وذلك من خلال إضافة أجهزة Galaxy Tab S10 اللوحية بتقنية الذكاء الإصطناعي التي تجمع بين الآداء القوي والتصميم الذي يدعم التنقل السريع”.

آداء فائق أثناء التنقل

تأتي سلسلة Galaxy Tab S10 Ultra وGalaxy Tab S10 Plus لتعبر عن رؤية سامسونج في تطوير أجهزة تقدم تجربة قوية، حيث تأتي الأجهزة بترقية كبيرة في قوة المعالجة وتقنية الذكاء الإصطناعي لدفع أجهزة بشحن فائق وإستجابة سريعة.

وينطلق جهاز Galaxy Tab S10 Ultra بترقية في آداء وحدة المعالجة بنسبة 18%، بينما يأتي كرت الشاشة بتحسينات في الآداء بنسبة 28%، وتصل نسبة التحسينات في شريحة المعالجة العصبية NPU إلى نسبة 14% مقارنة بجهاز Galaxy Tab S9 Ultra.

أيضاً تستمر سلسلة Galaxy Tab S10 في العمل لفترة أكبر مع فترات أقل في الشحن وذلك بفضل العمر الطويل للبطارية وتقنية الشحن السريع الفائقة.

شاشة مذهلة وتصميم أنيق وبأعلى جودة

يتميز Galaxy Tab S10 Ultra بحجم شاشة 14.6 إنش، ويأتي Galaxy Tab S10 Plus بحجم شاشة 12.4 إنش، بتقنية Dynamic AMOLED 2X المتقدمة ، والتي تعمل على دفع تجربة عرض مميزة بمشاهد تنبض بالحياة بألوان طبيعية حتى مع العرض في الأماكن الخارجية في ساعات النهار.

كما تعمل الشاشة على دفع تفاصيل واضحة ودقيقة في كل زاوية من شاشة الجهاز، مع دعم تقنية مضادة للإنعكاسات، مع خفض نسبة التوهج، وتقليل نسبة الإنعكاسات.

وتتميز السلسلة بعدد 4 من المكبرات الصوتية المعززة بتقنية الذكاء الإصطناعي “Dialogue Boost”، والتي تعمل على تضخيم الصوتيات مع الضوضاء لدفع صوتيات فائقة وأكثر وضوحاً.

كما تتميز سلسلة Galaxy Tab S10 بتصميم محسن وأنيق مع “Armor Aluminum”، إلى جانب دعم مقاومة أعلى بفضل معايير IP68.

دعم العمل بآلية أكثر ذكاء وإبداع حقيقي

يمكنك أن تطلق العنان في العمل الإبداعي مع تعزيز لالإنتاجية في سلسلة Galaxy Tab S10 التي تتميز بلوحة مطورة لدعمك بتجربة أكثر فعالية للمبدعيين.

وتعد ميزة “Note Assist” مع قلم S Pen أدوات مثالية لدعم المستخدم بميزة تدوين سريع للملاحظات على الشاشة الكبيرة المميزة للجهاز اللوحي، حيث توفر تقنية الذكاء الإصطناعي دعم مثالي للمستخدمين في المهام الدراسية اليومية، وتسجيل الملاحظات، كما تقدم دعم مثالي للمستخدمين لكتابة اليوميات، أو نسخ ملخصات بشكل تلقائي.

مع ميزة الترجمة”PDF Overlay” التي ستتيح لمستخدمي Galaxy Tab S10 ترجمة ملفات PDF بتجربة سلسة على الشاشة، أيضاً هناك ميزة “Handwriting Help” التي تعمل على ترتيب الملاحظات التي تم كتابتها بخط اليد.

أيضاً تعد ميزة “Sketch to Image” واحدة من مميزات Galaxy AI التي تجعل من جهاز Galaxy Tab S10 Ultra جهاز مثالي لتحويل خيال المستخدم إلى واقع بتجربة إبداعية تتخطى التوقعات.

ولتجربة تصفح سلسة وسريعة تقدم سامسونج ميزة “Circle to Search4” بالتعاون مع جوجل التي تدعم مستخدمي أجهزة Galaxy Tab S10 في رسم دائرة في محيط أي شيء لبدء البحث مباشرة دون الحاجة إلى الخروج من التطبيق أو التبديل.

يمكنك أيضاً ترجمة أي نص على الجهاز اللوحي دون تبديل التطبيقات، كما سيحصل المستخدم على ميزة ترجمة الصور، مقاطع الفيديو، أو نص باثنان من النقرات فقط، لذا يمكن للمستخدم العثور على المعلومات التي يبحث عنها مباشرة ومن ثم العودة للعمل من جديد، مع إمكانية رسم دائرة على معادلة رياضية للبحث عن الحل، أو خطوات حل معادلات الفيزياء أو الرياضيات.

كما يقدم قلم Galaxy S Pen ميزة “Air” لدعم الوصول السريع لمميزات “Galaxy AI” دون الحاجة إلى التبديل بين قوائم مختلفة، أيضاً سيتاح تشغيل تطبيقات الذكاء الإصطناعي بسلاسة عبر مفتاح “Galaxy AI” في غطاء لوحة المفاتيح “Book Cover Keyboard”، على أن يقدم اثنان من الإختيار بين مساعد Bixby أو Gemini من جوجل لتخصيص تجربتك المفضلة في تقنية الذكاء الإصطناعي.

جهاز للمنزل الذكي

يمكن لأجهزة Galaxy Tab S10 أن تدعم المستخدم في العمل كجهاز “Galaxy home AI” لتبسيط تجربة إدارة الأجهزة الذكية في المنزل، وتدعم الشاشة الكبيرة المميزة لسلسلة S10 مع ميزة رسم مخطط ثلاثي الأبعاد للمنزل مع تحديد الأجهزة الذكية المتصلة بنظام “SmartThings” لإدارة الأجهزة والتحكم بسلاسة عبر أداة SmartThings.

لذا سيتاح للمستخدم على سبيل المثال إيقاف تشغيل أجهزة التلفاز، أو خفض الإضاءة عبر الأجهزة، مع إمكانية تشغيل مكيف الهواء وتلقي الإشعارات في حالة ترك باب الثلاجة دون إغلاق، حيث يمكن تنفيذ هذه الأوامر وأكثر عبر شاشة Galaxy Tab S10.

أيضاً عبر تمكين “SmartThings Energy” ووضع “AI Energy” سيتاح للمستخدم مراقبة إستهلاك الطاقة في الأجهزة الذكية المختلفة، لذا لن يقتصر عمل منصة Galaxy AI على دعم المستخدم بتجربة مثالية أثناء التنقل، بل أنه سيقدم تجربة تخفف أعباء الحياه على المستخدم.

Galaxy منظومة موسعة بحماية أعلى

تعمل سلسلة Galaxy Tab S10 على التوسع بتجربة Galaxy المتصلة والفريدة مع منظومة تطبيقات الطرف الثالث، ودفع تطبيقات جديدة ومحسنة، كما تدعم سلسلة Tab S10 ميزة الوصول السلس إلى تطبيقات الطرف الثالث الأكثر شعبية مثل Goodnotes وLumaFusion وNoteshelf3 وClip Studio Paint وPicsArt وSketchbook.

أيضاً سيتاح للمستخدمين التحكم في سرعة الشاشة والمؤثرات البصرية عند تحرير مقاطع الفيديو عبر LumaFusion أو مشاركتها المقاطع بعد التحرير عبر PicsArt، لذا سيجد جميع المستخدمين التجربة المفضلة في سلسلة أجهزة Galaxy Tab S10.

كما تلتزم شركة سامسونج بدعم المستخدمين بميزة الإختيار والتحكم في الأجهزة والبيانات من خلال الإعدادات المتقدمة للأجهزة، أيضاً تقدم سامسونج ميزة تعطيل معالجة البيانات على شبكة الإنترنت.

وتتكامل التجربة من خلال ميزة “Samsung Knox” التي تقدم حماية للمستخدمين في الوقت الفعلي، ومن المقرر أن تتوفر أجهزة Galaxy Tab S10 باثنان من الإختيارات في الألوان هما الرمادي والفضي البلاتيني.

نبذة عن شركة Samsung Electronics

تضع شركة سامسونج خارطة الطريق لمستقبل التقنيات والأفكار التي ستعمل على تغيير مسار العالم، ولقد ساهمت تقنيات الشركة في إعادة تعريف صناعة أجهزة التلفاز، والهواتف الذكية، والساعات الذكية، وأيضاً الأجهزة اللوحية، إلى جانب الأجهزة الذكية في المنزل، وأنظمة الشبكات، والذاكرة، مع نظام LSI، والمسابك ولوحات المفاتيح مع مصابيح LED، وتهدف سامسونج إلى دعم المستخدمين بتجربة سلسة في الإتصال بين الأجهزة الذكية في المنزل عبر منصة SmartThings، كما تستمر سامسونج في التعاون مع الشركاء.

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