شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوالكوم تلغي إنتاج نظام Windows المصغر على أجهزة الكمبيوتر بهذا المعالج والان مع تفاصيل الخبر

ألغت شركة كوالكوم حزمة تطوير Snapdragon، وهي عبارة عن جهاز كمبيوتر صغير يعمل بنظام Windows على معالج Arm وكان من المفترض أن يتم شحنه في يونيو ، وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى العملاء ، قالت شركة كوالكوم إن جهاز الكمبيوتر الصغير "لم يلب معايير التميز المعتادة لدينا" وسيتم الآن استرداد الأموال المدفوعة للطلبات.

كانت شركة كوالكوم تكافح لشحن جهاز الكمبيوتر الشخصي الصغير منذ أشهر، بعد أن خططت في الأصل لإطلاقه في يونيو إلى جانب الرقائق التي كانت تعمل على تشغيل الموجة الأولى من أجهزة الكمبيوتر الشخصية من طراز Copilot Plus، وبعيدًا عن ذكر عدم استيفاء المعايير، لم تشرح شركة كوالكوم سبب استغراقها شهورًا للوصول إلى قرار إلغاء الأجهزة قبل شحنها إلى معظم الناس.

وقالت الشركة أنه على الرغم من أن أداء هذا الكمبيوتر الشخصي الصغير مماثل لأداء جهاز M3 Pro من Apple، إلا أن الأجهزة كانت فرصة ضائعة بسبب نقص دعم Linux والقيود الغريبة على إمكانية إعادة بيع الجهاز.

ربما يعود الغموض حول سبب إلغاء شركة كوالكوم لهذا الجهاز إلى منفذ HDMI ، وبينما كان من المفترض أن يتم شحن مجموعة التطوير بمنفذ HDMI، وجد جيرلينج أن جميع الرقائق جاهزة لتحويل DisplayPort إلى HDMI داخليًا، لكن المنفذ مفقود.

وتكهن ريتشارد كامبل، مؤسس مجموعة مؤتمرات DEVIntersection، بأن منفذ HDMI ربما تسبب في تأخيرات الإنتاج إذا فشل في اختبار الامتثال للجنة الاتصالات الفيدرالية.

كما أرسلت شركة كوالكوم رسائل بريد إلكتروني إلى الأشخاص الذين طلبوا مجموعة التطوير الشهر الماضي لإبلاغهم بأنها تخطط لشحن الجهاز مع دونجل USB-C إلى HDMI بدلاً من ذلك.