شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يختبر إصدارًا جديدًا من اشتراك Premium Lite والان مع تفاصيل الخبر

يختبر YouTube تجديدًا لمستوى اشتراك Premium Lite ، بعدما انتشرت لقطات شاشة المستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع بالاصدار الجديد.

وسيحتوي هذا الإصدار الجديد على "إعلانات محدودة"، والتي تصفها التفاصيل الدقيقة بأن معظم مقاطع الفيديو خالية من الإعلانات، "لكن قد تشاهد إعلانات فيديو على محتوى الموسيقى ومقاطع الفيديو القصيرة، وإعلانات غير متقطعة عند البحث والتصفح.

وبدأ اختبار اشتراك Premium Lite الأصلي في أوروبا في عام 2021، لكنه استمر لبضع سنوات فقط، مع إلغاء منصة الفيديو لهذا الخيار في أكتوبر 2023 ، وكانت الفائدة الوحيدة للخطة هي إزالة جميع الإعلانات ، و لم تقدم خيارات العرض في وضع عدم الاتصال أو في الخلفية للعرض المميز العادي.

وتميز الاصدار الجديد بأسعار مخفضة إلى النصف، حيث ظهر نموذج التسعير في أستراليا 9 دولارات شهريًا لاشتراك Premium Lite، مقارنة بـ 17 دولارًا شهريًا للوصول الكامل إلى Premium ، وهذا يتماشى مع تكاليف الإصدار Lite الأصلي، والتي كانت حوالي نصف سعر الخطة العادية ، ومع التكاليف الحالية للاشتراك في يوتيوب وهى 14 دولارًا شهريًا للفرد أو 23 دولارًا شهريًا للخيار العائلي ، فإن الحصول على خيار متوسط ​​المستوى قد يكون أمرًا جذابًا بالتأكيد.

