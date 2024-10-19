شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يفرض على المطورين تقديم عنوان ورقم هاتف لمتجر التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

سيجبر التغيير القادم إلى متجر التطبيقات في الاتحاد الأوروبي المطورين على توفير عنوان عام ورقم هاتف، حيث سيصبحان مرئيين للعملاء في المنطقة، اعتبارًا من اليوم، دخل التغيير حيز التنفيذ ويطلب من المطورين تقديم هذه البيانات إلى أبل.

ووفقا لما ذكره موقع "9to5Mac"، يعد هذا المطلب جزءًا من سلسلة من القواعد الجديدة للمنصات عبر الإنترنت التي أنشأها قانون الخدمات الرقمية (DSA) التابع للاتحاد الأوروبي.

يتطلب أحدها من أبل والشركات الأخرى التحقق من معلومات الاتصال وعرضها لأي تجار يوزعون تطبيقات رقمية، ويؤثر هذا على متجر التطبيقات.

تقول أبل، إن المطور يُعتبر تاجرًا بموجب شروط الاتحاد الأوروبي عندما يحقق أي إيرادات نتيجة لتطبيق.

وهذا لا يشمل فقط الإيرادات المباشرة من مبيعات متجر التطبيقات، ولكن أيضًا عمليات الشراء داخل التطبيق أو الإعلانات.

يُطلب من المطورين تقديم بيانات التجار العامة الخاصة بهم من أجل تقديم تطبيقات أو تحديثات جديدة إلى متجر التطبيقات، وإلا فلن يتمكنوا من القيام بذلك.

تقول شركة أبل إن المطورين الذين لا يقدمون عنوانهم العام ورقم هاتفهم بحلول 17 فبراير 2025 سيتم إزالة تطبيقاتهم من App Store في الاتحاد الأوروبي.

بالنسبة للمطورين الأفراد، يتطلب DSA من متجر تطبيقات الاتحاد الأوروبي إظهار عنوانهم أو صندوق البريد ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني.

بالنسبة للمؤسسات، مطلوب رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني فقط، وسيجد المستخدمون هذه المعلومات أسفل وصف كل تطبيق في App Store.