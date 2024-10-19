شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستعد لاستخدام مدير كلمات المرور داخل Chrome على Android والان مع تفاصيل الخبر

تستعد جوجل لإجراء تحديث Chrome على Android الشهر المقبل لتحسين طريقة عمل مديري كلمات المرور داخل المتصفح المحمول بشكل كبير، وسيتيح Chrome على Android لمديري كلمات المرور التابعين لجهات خارجية ملء النماذج تلقائيًا على مواقع الويب، ما يحسن تجربة التطبيقات مثل 1Password وDashlane وغيرها.

وتقدم جوجل مدير كلمات المرور الخاص بها في Chrome، إلى جانب مفاتيح المرور ودعم التعبئة التلقائية للمعلومات مثل عنوانك وبيانات بطاقة الدفع، وبينما يمكنك تعيين خدمة التعبئة التلقائية المفضلة على Android، فإنه يستخدم وضع التوافق داخل Chrome ما يجعله يبدو متقطعًا للغاية لمديري كلمات المرور من جهات خارجية ، وسيقوم بالتبديل بانتظام بين أجهزة iOS وAndroid، واستخدام 1Password على iOS يبدو وكأنه تجربة أفضل بكثير في Chrome على الرغم من أنه لا يزال لا يطابق التكامل المتفوق في Safari.

وتعترف شركة جوجل بأن عرضها الحالي لمتصفح كروم على أندرويد يؤدي إلى "تمرير الصفحات بشكل غير صحيح" واقتراحات مكررة محتملة من جوجل ومدير كلمات مرور تابع لجهة خارجية.

يقول إيجي كيتامورام، أحد المطورين المدافعين عن فريق جوجل كروم: "مع هذا التغيير القادم، سيسمح متصفح كروم على أندرويد لخدمات الملء التلقائي التابعة لجهات خارجية بملء النماذج تلقائيًا مما يمنح المستخدمين تجربة مستخدم أكثر سلاسة وبساطة، و يمكن لخدمات الملء التلقائي التابعة لجهات خارجية ملء كلمات المرور ومفاتيح المرور وغيرها من المعلومات مثل العناوين وبيانات الدفع تلقائيًا، كما تفعل في تطبيقات أندرويد الأخرى".

يمكنك البدء في اختبار هذه الوظيفة الجديدة في Chrome 131 والإصدارات الأحدث ، وبعد إعداد مدير كلمات مرور تابع لخدمة التعبئة التلقائية المفضلة لديك، وستحتاج إلى تبديل علامة Chrome للحصول على تجربة التعبئة التلقائية الجديدة.

وسيحصل جميع مستخدمي Chrome على Android على هذه التجربة الجديدة في 12 نوفمبر عندما يتم تحديد موعد دخول Chrome 131 إلى القناة المستقرة.