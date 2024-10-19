شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل تختبر خاصية جديدة تمكنك من التعرف على حالة الطقس بشكل أبسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر خرائط جوجل، خاصية جديدة تنقل الطقس إلى جزء آخر من التطبيق من أجل توفير تجربة أكثر يسرًا وسهولة للمستخدمين، بعدما بدأت خرائط جوجل في عرض الطقس في الزاوية العلوية اليسرى، في وقت سابق.

وكان الطقس يظهر فوق طبقة الخريطة الآن، وتم نقل أداة الطقس إلى علامة التبويب "الأحدث في المنطقة"، والتي سميت على اسم المدينة أو الحي أو المعلم السياحي الحالي، كما يظهر الطقس في الزاوية العلوية اليمنى، وإلا فإنه يظل في الزاوية السفلية اليمنى.

يجعل هذا التغيير طبقة الخريطة أقل ازدحامًا وأسهل في الفهم، كما قامت جوجل سابقًا بتبسيط الشريط السفلي والآن بدلاً من خمس علامات تبويب عليه، ستحصل على ثلاث علامات تبويب فقط.

وعلى الرغم من أن التغيير يجعل التطبيق أبسط، إلا أنه مزعج بعض الشيء إذا كنت معتادًا على إلقاء نظرة سريعة على درجة الحرارة وحالة الطقس من الخريطة.

وبات هذا التغيير متاح حاليًا في القناة التجريبية مع إصدار 11.151.x من خرائط جوجل، ولم يتوفر للجمهور بعد.