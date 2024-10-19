مليشيا الحوثي تسحب نقاطاً عسكرية من شوارع ومداخل صنعاء ومدن أخرى

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي سحبت عشرات النقاط العسكرية التابعة لها من شوارع ومداخل عدة مدن خاضعة لسيطرتها بشكل مفاجئ ومتزامن.

وقالت المصادر إن المليشيا أزالت نقاطا عسكرية من شوارع ومداخل العاصمة صنعاء، وذمار، وإب في الأيام القليلة الماضية.

وبحسب المصادر فإنه وبالتزامن من ذلك أرسلت مليشيا الحوثي عشرات الآليات المسلحة بكامل عتادها إلى محافظة الحديدة، وشوهدت بعض الآليات الحوثية في خط (إب ـ العدين ـ الجراحي) وهي في طريقها إلى الحديدة.

وتعرضت مواقع مليشيا الحوثي في الحديدة لقصف جوي مؤخرا، من قبل الولايات المتحدة وفي مرتين على الأقل قصف العدو الصهيوني مينائي الحديدة ورأس عيسى بشكل مدمر.