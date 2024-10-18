شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل شات تتيح رسائل الفيديو وأدوات النسخ الصوتى والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة جوجل تحديثًا كبيرًا لمنصة المراسلة الخاصة بها Google Chat، حيث تتيح المنصة رسائل الفيديو والنسخ التلقائى للرسائل الصوتية، والتحديثات متاحة بشكل أساسى للمستخدمين عبر جيميل.

ووفقا للشركة، فإن ميزة مراسلة الفيديو الجديدة تساعد المستخدمين على "توفير الوقت، ونقل المزيد من المعلومات وإضافة لهجة أو التركيز".

وتوضيحًا للاستخدامات العملية لهذه الميزة فى إحدى المدونات، قالت جوجل إن دعم العملاء أو أعضاء فريق المبيعات يمكنهم استخدامها لمشاركة تحديثات الفيديو حول الميزات الجديدة أو تغييرات الحساب، حيث ادعت الشركة أن الميزة ستكون مفيدة لمشاركة التحديثات على مستوى الشركة أو وكيل لاجتماع مباشر فاته الأعضاء.

يمكن استخدام هذه الميزة مثل أى رسالة دردشة أخرى، فى الرسائل المباشرة (DMs) والرسائل المباشرة الجماعية والمساحات، كما يمكن العمل عليه بالاقتباس أو الرد أو التفاعل، كذلك سيتم حفظ الرسائل المرسلة أو المستلمة فى قسم الوسائط في علامة التبويب المشتركة.

كيفية استخدام رسائل الفيديو فى الدردشات

لتسجيل رسالة فيديو سيرى المستخدمون زر تسجيل فى حقل النص، ما سيؤدى إلى فتح نافذة جديدة، كذلك يمكن للمستخدمين إعادة تسجيل مقاطع الفيديو الخاصة بهم قبل إرسالها إلى المستلم.

يمكن للمستخدمين إرسال واستقبال رسائل الفيديو من الويب عبر جميع الأنظمة الأساسية، ومع ذلك فإن تسجيل وإرسال رسائل الفيديو على الهاتف المحمول غير متاح حاليًا.

يتم تمكين الميزة بشكل افتراضي، ولكن يمكن لمسئولي مساحة العمل تعطيلها وقتما يريدون، والميزة غير متاحة حاليًا لـ Google Chat على أنظمة التشغيل ChromeOS وLinux وFirefox.

نسخ الرسائل الصوتية فى الدردشات

من خلال هذه الميزة الجديدة، سيتمكن المستخدمون من عرض النسخ الآلية للرسائل الصوتية فى الدردشة على الويب والهاتف المحمول، ويمكن الوصول إليه عن طريق تحديد خيار عرض النص الجديد الذي يظهر أسفل الرسالة الصوتية. وبدلاً من ذلك، يمكن للمستخدمين اختيار إخفاء النصوص.

في وقت سابق من شهر مارس من هذا العام، قدمت جوجل ميزة الرسائل الصوتية الجديدة والتحديث من إعلانات جوجل وهو زر عرض النسخ.

وطرحت الشركة هذه الميزة في 8 أكتوبر لجميع عملاء Google Workspace ومشتركي Google Workspace الفردي على أنظمة Android وiOS والويب، ومع ذلك لن يكون متاحًا للحسابات الشخصية.