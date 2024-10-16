تكنولوجيا: لهذا نجحت MSI كرائدة في ثورة صناعة أجهزة الحاسب بتقنية الذكاء الإصطناعي!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه العلامات التجارية المختلفة للتركيز على تطوير أجهزة الحاسب التي تدعم تقنية الذكاء الإصطناعي، لهذا تجذب هذه الفئة من الأجهزة العديد من الأضواء في عالم التكنولوجيا، إلا أن MSI إستطاعت أن تكون رائدة في صناعة هذه الفئة من الأجهزة.

مع التطور السريع لتقنية وبرامج الذكاء الإصطناعي بدأت العديد من العلامات التجارية في تطوير أجهزة AI PC التي تواكب هذا التطور السريع، وتوفر التكوينات المطلوبة لتعزيز الإنتاجية والترفيه بإستخدام هذه التقنية.

ما هي أجهزة AI PC؟

تعد وحدة المعالجة العصبية NPU الركيزة الرئيسية في صناعة أجهزة الحاسب التي تدعم تقنية الذكاء الإصطناعي، حيث تأتي شريحة NPU كجزء من وحدة المعالجة الرئيسية في أجهزة الحاسب، وتهدف بشكل رئيسي لمعالجة عمليات الذكاء الإصطناعي.

كما تعمل وحدة المعالجة العصبية بسرعة فائقة وكفاءة لمعالجة مهام الذكاء الإصطناعي، لهذا تعد هذه الفئة من الشرائح التكوين الرئيسي الذي يمكن من خلاله تصنيف أجهزة الحاسب من فئة AI PC مقارنة بأجهزة الحاسب التقليدية، كما تعرف الآن أجهزة الذكاء الإصطناعي بعلامة “Copilot+ PC” وهو تعريف أخر للأجهزة التي تدعم الذكاء الإصطناعي.

وتختلف الأجهزة التي تحصل على معايير “Copilot+ PC” المحددة من مايكروسوفت والتي تتضمن مستوى محدد من قوة المعالجة للمهام الإبداعية بتقنية الذكاء الإصطناعي بإستخدام وحدة NPU، أو سعة محددة من الذاكرة.

لماذا نحتاج أجهزة الذكاء الإصطناعي؟

أصبحت عملية تطوير جيل جديد من أجهزة AI PC ضرورة ملحة في الفترة الأخيرة، بشكل خاص مع النمو السريع للتطبيقات والوظائف التي يرتكز عملها على تقنية الذكاء الإصطناعي.

كما بدأت مميزات الذكاء الإصطناعي في شق طريقها إلى الكثير من البرامج الجديدة والموجودة بشكل فعلي، مما يتطلب أجهزة بوحدات معالجة عصبية لها القدرة على تنفيذ هذه المهام بسرعة فائقة وبأعلى كفاءة.

وتؤكد شركة Intel على تسارع وتيرة تطوير البرامج التي ترتكز على الذكاء الإصطناعي خلال الفترة القادمة، ومع الكفاءة المميزة لوحدات NPU ستعمل على تحسين معالجة تطبيقات الذكاء الإصطناعي بإستهلاك أقل للطاقة لعمر أطول في البطارية.

ما هي القدرات الحالية لأجهزة AI PC؟

إستطاعت أجهزة الحاسب المطورة لتقنية الذكاء الإصطناعي أن يكون لها بصمة واضحة وتأثير كبير خلال فترة قصيرة من عمر تطور هذه الفئة من الأجهزة، فعلى سبيل المثال نجحت هذه الفئة من الأجهزة إضافة تحسينات على جودة صورة كاميرة webcam، مع مؤثرات تشمل تحويل الخلفية إلى ضبابية أو معالجة إتجاه تركيز العين اثناء إجراء الإتصالات بكاميرة الأجهزة وبإستخدام جزء ضئيل من طاقة الأجهزة.

كما تدعم هذه الفئة من الأجهزة تنفيذ مهام التحرير في مقاطع الفيديو بتقنية الذكاء الإصطناعي، أو إنشاء صور بالكثير من التفاصيل الدقيقة عبر رسم مخطط بسيط دون بذل أي مجهود، على أن تتم معالجة هذه العمليات بشريحة NPU لتنفيذ هذه العمليات بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

ولقد قدمت مايكروسوفت أيضاً عدد من التطبيقات الحصرية لشرائح NPU في أجهزة “Copilot+”، ومنها “Recall”وهي ميزة تدعم المستخدمين في البحث عن الصور والملفات، و”Cocreator” وهي آداة رسم بسيطة بقدرة لتحويل النصوص إلى صور.

أيضاً هناك ميزة “Live Caption” التي تدعم المستخدمين بميزة الترجمة الحية في الوقت الفعلي لمقاطع الفيديو، وهي مميزات مطورة لتعزيز تجربة المستخدم بآلية سلسة وسريعة.

لماذا نجحت MSI في تحقيق الريادة في سباق صناعة أجهزة AI PC؟

إشتهرت شركة MSI بإلتزامها بجلب الإبتكارات الجديدة في إصدارتها من أجهزة الحاسب، ويعود إتجاه الشركة للتركيز على تطوير برامج الذكاء الإصطناعي إلى عام 2018، ولقد بدأ هذا الإتجاه في الكشف عن ثماره في تطوير مميزات وتطبيقات الذكاء الإصطناعي.

ويظهر هذا التطور السريع لتقنية الذكاء الإصطناعي الذي حققته شركة MSI في وضع الألعاب عل سبيل المثال، والذي يعمل على تعزيز موارد الجهاز لتجربة ألعاب أفضل، وهو ما يجعل الشركة رائدة في مهام الذكاء الإصطناعي التي بدأت في الإنتشار في الآونة الأخيرة.

لهذا تفتخر MSI الآن بمجموعة كبيرة من برامج الذكاء الإصطناعي الحصرية للشركة والتي تتضمن “MSI AI Engine”، و “MSI AI Artist”، كما تنفرد الشركة كأول علامة تجارية تكشف عن حلول تقنية الذكاء الإصطناعي في حدث عالمي خلال فعليات “NVIDIA RTX AI”.

ولا تقتصر ريادة MSI في سوق أجهزة AI PC عند هذا الحد، حيث قدمت بالفعل الشركة مجموعة مميزة من أجهزة الحاسب التي تدعم تقنية الذكاء الإصطناعي والتي تشمل أجهزة مطورة لتلبية إحتياجات المستخدمين المختلفة بين أجهزة AI PC، وأجهزة Copilot+، وأيضاً أجهزة الحاسب من الفئة المميزة بتقنية الذكاء الإصطناعي وكروت الشاشة من سلسلة RTX.

ولقد كشفت MSI خلال فعاليات IFA عن خط إنتاجها من أجهزة Copilot+ PC الذي ينقسم بين أجهزة مدعومة بمعالجات AMD Strix Point، وأخرى تضم سلسلة معالجاتIntel Lunar Lake، والتي تتضمن سلسلة “Prestige” فائقة النحافة، وسلسلة Summit، مع أجهزة Stealth A16، وCreator A16 وهي من أقوى الأجهزة المطورة من الشركة والتي تهدف لدعم كل مستخدم بجهاز مثالي بتقنية الذكاء الإصطناعي ويواكب إحتياجاته.

جهاز Stealth A16 AI Plus: أقوى الأجهزة من فئة Copilot+ PC

ويجمع هذا الإصدار بين نظام تبريد فعال مع معالج “Strix Point” قوي، مع سلسلة كرت الشاشة RTX 40، كما يعد Stealth A16 AI Plus أقوى أجهزة “Copilot+ PC” في العالم على الإطلاق، حيث يأتي الجهاز بقدرات متقدمة لتقنية الذكاء الإصطناعي، مع آداء إستثنائي في مهام العمل وتشغيل الألعاب.

جهاز Creator A16 AI Plus: أقوى أجهزة Copilot+ PC المطورة للمبدعيين

طورت MSI جهاز Creator A16 AI Plus برؤية رئيسية لدعم المبدعيين من المستخدمين، حيث يقدم الجهاز أدوات الذكاء الإصطناعي التي تهدف إلى تحسين المهام الإبداعية بآداء ممتاز مع تقليص وقت تنفيذ المهام الإبداعية بفضل قدرات تقنية الذكاء الإصطناعي مع أعلى كفاءة في تنفيذ المهام، كما يتميز الجهاز بإختيارات متعددة في المنافذ، وشاشة بنطاق واسع من تدرج ودقة الألوان، مما يجعله أفضل أجهزة الحاسب المخصصة للمبدعيين الآن.

أجهزة Summit A16 AI+ وPrestige A16 AI+: الأعلى في معايير الحماية بتصميم 2 في1

طورت MSI أجهزة Summit A16 AI+ وPrestige A16 AI بتصميم متحول 2 في 1 وصدفي، كما أنها الأعلى في معايير الحماية والآمان بين أجهزة Copilot+ المنافسة في الأسواق، وذلك بفضل مميزات الآمان والحماية التي تتضمن شريحة TPM 2.0، ونظام التحقق المزدوج والذي يشمل التعرف على الوجه ومسح البصمة مع تقنية Windows Hello، هذا إلى جانب مستشعر للقرب الذي يعمل على إدراك أقتراب المستخدم من الجهاز.

ولقد طورت أجهزةSummit وPrestige بتركيز خاص على دعم المحترفين في مجال العمل لحماية البيانات بأعلى مستوى.

جهاز Prestige 13 AI Plus: الأفضل بين أجهزة AI PC

يعد Prestige 13 AI+ أخف الأجهزة المطورة لدعم تقنية الذكاء الإصطناعي بوزن 990 جرام فقط، مع بطارية كبيرة بسعة 75Wh، كما أنه أنحف الأجهزة المميزة بحجم شاشة 13 إنش، ومعالج Ultra من سلسلة Lunar Lake، كما يعد Prestige 13 أخف أجهزة الحاسب بتقنية الذكاء الإصطناعي مع عمر شحن أطول بين الأجهزة المنافسة في الأسواق.

أجهزة Prestige 14 AI+ وPrestige 16 AI+: الأفضل في عمر شحن البطارية

قدمت MSI أجهزة Prestige 14 AI+ وPrestige 16 AI+ بأطول عمر شحن للبطارية بين أجهزة Copilot+ المنافسة في الأسواق الآن، مع دعم من معالجات Lunar Lake المميزة بأعلى كفاءة، حيث تتضمن الأجهزة بطاريات بقدرة 90Wh و99.9Wh بعمر شحن يصل إلى 25 ساعة من تشغيل التطبيقات الإنتاجية، أو 20 ساعة من بث الفيديو بدقة عرض 1080 بيكسل.

كما تتميز هذه الإصدارات بالتصميم الخفيف بوزن يبدأ من 1.5 كجم، لذا تنتقل أجهزة Prestige 14 وPrestige 16 بالمستخدمين إلى مستوى جديد في تصميم الأجهزة التي تجمع بين التصميم الخفيف الذي يدعم التنقل السريع مع الآداء الأعلى.

شركة MSI رائدة في صناعة أجهزة AI PC

تستمر تقنية الذكاء الإصطناعي في التطور بوتيرة سريعة، مما يشكل مستقبل البرامج التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي وأيضاً الحاجة الملحة لتطوير الأجهزة التي تدعم بشكل كامل هذه التقنية.

ومع تنافس العلامات التجارية المختلفة في الأسواق إستطاعت شركة MSI أن تترك بصمة كرائدة في صناعة أجهزة AI PC، مع مجموعة من البرامج الحصرية للشركة بتقنية الذكاء الإصطناعي، والتي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم.

لهذا إذا كنت تبحث في جهاز AI PC يعزز إنتاجية المهام، أو يقدم تجربة ترفيهية إستثنائية، فإن شركة MSI تعد العلامة التجارية الأبرز في تطوير هذه الفئة من الأجهزة للإختيار من بينها.