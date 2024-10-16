شكرا لقرائتكم خبر عن حظر مواقع الويب.. إطلاق دليل التوعية السيبرانية للرقابة الأبوية على الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني، دليل التوعية السيبرانية للرقابة الأبوية، مشيرًا الذي يتضمن مجموعة من الإرشادات لكيفية تفعيل خاصية الرقابة الأبوية لعدد من الأنظمة والأجهزة.

وأكد ”الأمن السيبراني“ أن الرقابة الأبوية تسهم في حماية الأبناء من المخاطر السيبرانية، داعيًا في الوقت نفسه إلى التأكد دومًا من تفعيل نظام الرقابة الأبوية على جميع الأجهزة الذكية التي يستخدمها الأطفال وذلك للحد من تعرضهم للمحتوى غير اللائق أو الدخول للمواقع غير الموثوقة.

ويمنح نظام الرقابة الأبوية أولياء الأمور القدرة على تصفية المحتوى غير المناسب للأطفال، مراقبة أنشطتهم عند استخدام الجهاز، ووضع حدود زمنية للاستخدام، كما يمنح الأبوين القدرة على التحدث مع الأبناء حول مخاطر الانترنت. تفعيل الرقابة الأبوية

ويحتوي الدليل على تفعيل الرقابة الأبوية لنظام IOS وAndroid، والبلاي ستاشن وأجهزة إكس بوكس، حيث يمكن الدليل الأبوين من إنشاء كلمة مرور تضبط صلاحيات وصول طفلك للإعدادات، وتحديد الوقت وضبط إعدادات الشراء والتنزيل من المتاجر، وضبط المحتوى المناسب لفئة عمر طفلك، والسماح وحظر مواقع الويب عن طفلك، وتحديد كيفية ظهور الإشعارات على الشاشة.

ويتيح الدليل أيضًا التحكم بإعدادات Siri للكاميرا والميكروفون، وحظر جهات الاتصال، والتحكم بقيود المحتوى المناسب في جوجل بلاي وجوجل كروم ويوتيوب، وتتبع موقع طفلك، وقفل شاشة جهاز الطفل، ومنع تثبيت التطبيقات من مصادر مجهولة. خصوصية الطفل

أما بالنسبة إلى جهاز بلاي ستيشن «PlayStation «PS5 فيمكن تخصيص الإعدادات للتحكم بإعدادات خصوصية الطفل، وإدارة وقت اللعب لطفلك التحكم بوقت اللعب، وإدارة أفراد العائلة من حساب مدير العائلة.

ويمكن الدليل الأبوين من تفعيل الرقابة لجهاز إكس بوكس Xbox كإنشاء رمز الأمان، وحساب الطفل والتحكم به، وتحديد فئة المحتوى الحساب الطفل، وإعدادات تصفح محتوى الويب وتحديد وقت اللعب.