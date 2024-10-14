تكنولوجيا: مجموعة Vivo X200 تأتي بتحسينات كبيرة في دقة الألوان وراحة العين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Vivo بالفعل عن العديد من الجوانب المتعلقة بأجهزتها الرائدة من سلسلة X200، والتي من المقرر إطلاقها اليوم في الصين. وفي هذا السياق، قام Han Boxiao، مدير المنتج في Vivo، بمشاركة المزيد من التفاصيل حول شاشات العرض لهذه الأجهزة.

وكما أكدت التسريبات السابقة، أشار المسؤول إلى أن سلسلة X200 مزودة بشاشة Master Zeiss الملونة لأول مرة، بهدف تحسين دقة الألوان. كما تدعم هذه الأجهزة تعتيم PWM عالي التردد 2160 هرتز لتقليل إجهاد العين.

ووفقًا للمسؤول، تتميز الأجهزة بقدرتها على إجراء خرائط موحدة لنطاق الألوان في مختلف الظروف، سواء كان ذلك في واجهة المستخدم أو أثناء عرض الصور. وتستطيع الأجهزة تعديل درجة حرارة اللون بناءً على الإضاءة المحيطة، بشكل مشابه لما ستقدمه سلسلة Oppo Find X8 القادمة.

فيما يتعلق بحماية العين، تعمل أجهزة سلسلة X200 بمعدل عرض ثابت يبلغ 2160 هرتز بغض النظر عن مستوى السطوع، ما يجعل الشاشة أكثر راحة للعين، خصوصًا في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ويضيف Han Boxiao أن العديد من المنافسين يستخدمون إستراتيجية التعتيم على مرحلتين، حيث تصل الشاشات إلى تردد PWM الأعلى فقط في السطوع المنخفض. هذا النهج يؤدي إلى تغييرات مستمرة في تردد PWM في ظل الإضاءة المتقلبة، مما يؤثر على تجربة المشاهدة. بالمقارنة، تقدم سلسلة Vivo X200 تجربة بصرية أكثر سلاسة في مثل هذه الظروف.

إضافة إلى ذلك، تُظهر لوحات العرض والمكونات المرتبطة بها كفاءة أكبر في استخدام الطاقة، مما يسهم في إطالة عمر البطارية. كما أن تعتيم السطوع الكامل بتردد 2160 هرتز PWM لا يؤثر سلبًا على مزايا لوحة LTPO ولا يتطلب سوى استهلاك طاقة إضافي ضئيل.

تتميز لوحة العرض أيضًا بحلول للضوء الأزرق المنخفض، مما يعزز من راحة العين في ظروف الإضاءة المنخفضة. ويمكن للحل القائم على برنامج “Night Eye Protection 2.0” تعديل التأثيرات البصرية بناءً على المحتوى المعروض على الشاشة.

وبجانب حلول حماية العين، توفر سلسلة Vivo X200 تجربة بصرية أكثر سلاسة بفضل نظام التشغيل OriginOS 5 المبني على Android 15، والذي يتضمن رسوم متحركة محسنة.

تعمل جميع الأجهزة في السلسلة بواسطة شريحة Dimensity 9400 الجديدة، التي تدعم نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) على الجهاز، إلى جانب تحسينات كبيرة في أداء وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات.

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