تكنولوجيا: Honor تحدد يوم 30 من أكتوبر لكشف النقاب عن سلسلة Magic7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Honor يوم 30 من شهر أكتوبر الجاري لكشف النقاب عن سلسلة Magic7، كما تقدم تحديث واجهة MagicOS 9.0 في 23 من أكتوبر.

تستعد شركة Honor لعقد مؤتمر قبل نهاية هذا الشهر في السوق الصيني لإطلاق جيل جديد من سلسلة هواتف Magic، على أن تكشف عن تحديث MagicOS 9.0 الذي يرتكز على نظام تشغيل Android 15 في 23 من أكتوبر.

وينطلق تحديث MagicOS 9.0 بتركيز خاص على مميزات الذكاء الإصطناعي، التي تتضمن “AI Agent”، وروبوت دردشة نشط لدعم المستخدمين بتجربة تحاكي روبوت “Gemini” من جوجل وأيضاً منصة الذكاء الإصطناعي Apple Intelligence.

ولقد رصد هاتف Honor Magic7 في مقطع فيديو خلال الفترة الماضية، والذي أوضح تصميم الهاتف الذي يتضمن كاميرة سيلفي في ثقب الشاشة.

كما تشير التوقعات إلى أن سلسلة Magic7 ستكون من بين الإصدارات المميزة التي تنطلق برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 4، أيضاً من المتوقع أن تدعم الشركة الإصدار الرئيسي برقاقة Dimensity 9400، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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