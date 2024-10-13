تكنولوجيا: إطلاق عالمي لـ Xiaomi Poco C75 بتكوينين للذاكرة وخيارات ألوان متعددة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لتقرير من 91mobiles، نقلاً عن مصادر غير مسماة، سيتم إطلاق هاتف Poco C75 في تكوينين: الأول مع 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 128 جيجابايت للتخزين، والثاني مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 256 جيجابايت للتخزين.

أما بالنسبة للألوان، فقد ذكر التقرير أن الجهاز سيتوفر بألوان الأسود والأزرق والأخضر والذهبي.

في نهاية شهر سبتمبر، تم رصد Poco C75 على منصة Geekbench، حيث تبين أنه سيعمل بنظام Android 14. يحتوي المعالج المثبت على الجهاز على ستة أنوية بسرعة 1.7 جيجاهرتز، بالإضافة إلى نواتين أسرع بتردد 2 جيجاهرتز، مما يشير إلى أنه قد يكون مشابهاً لـ MediaTek Helio G85، والذي تم استخدامه في Poco C65.

كما الإصدار الذي ظهر في Geekbench يبدو أنه النسخة الأعلى، حيث أظهرت القائمة أن الهاتف يحتوي على ما يزيد قليلاً عن 7 جيجابايت من الذاكرة العشوائية. بالإضافة إلى ذلك، أكدت قوائم هيئات إصدار الشهادات دعم الهاتف لتقنيات WiFi وBluetooth وNFC.

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