تكنولوجيا: ‏Honor تطلق الجهاز اللوحي X9 بشاشة 11 بوصة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Honor لإطلاق مجموعة جديدة من المنتجات، والتي تشمل Tablet GT Pro وTablet X9.

قد يكون اسم X9 مألوفًا للبعض، خاصة عشاق منتجات Honor، حيث إن جهاز Honor Pad X9 كان قد طُرح في بعض الأسواق منذ العام الماضي. مع ذلك، فإن جهاز Honor Tablet X9 الجديد يختلف بشكل كبير من حيث الميزات.

يأتي جهاز Honor Tablet X9 بشاشة بحجم 11 بوصة وبدقة 1920 × 1080، مما يجعلها أصغر قليلاً مقارنة بالشاشة التي حملت الاسم نفسه في إصدار العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم الجهاز معدل تحديث يبلغ 90 هرتز فقط، وهو أقل من معدل 120 هرتز المتاح في النموذج السابق. أما سطوع الشاشة، فهو يصل إلى 400 نتس/م²، وهو معدل ليس مرتفعًا جدًا. تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 84%، وتظهر الحواف بوضوح في صور المنتج المتاحة.

وفيما يتعلق بالمعالج المثبت، لا تتوفر معلومات دقيقة حتى الآن، ولكن من المرجح أن يستهدف جهاز Honor’s Tablet X9 المستخدمين الذين يبحثون عن جهاز لوحي مخصص لاستهلاك الوسائط وتصفح الإنترنت، دون التركيز على الأداء العالي الذي قد يكون مطلوبًا في الاستخدامات المهنية والإنتاجية. هذا الانطباع مدعوم بالصور الترويجية المتاحة للجهاز.

بالإضافة إلى ذلك، يُقال أن البطارية تأتي بسعة 8300 مللي أمبير، مما يعد أمرًا جيدًا للاستخدام اليومي.

وأخيرًا، من المتوقع أن يتم الكشف عن جهاز X6 في 16 أكتوبر. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم إطلاق هذا الجهاز اللوحي على المستوى العالمي.

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