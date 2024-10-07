تكنولوجيا: ارتفاع سعر شريحة Kirin 9100 مقارنة بشريحة Dimension 9400

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تكون هواتف سلسلة Mate 70 القادمة من هواوي مدعومة بشريحة Kirin 9100. وفقًا لتقرير سابق، قد تتفوق هذه الشريحة على Snapdragon 8 Gen 2 من كوالكوم من حيث الأداء. والآن، يبدو أن سعر الشريحة سيكون مشابهًا أيضًا لمعالجات Snapdragon.

وفقًا لأحد المسربين على منصة Weibo الصينية، قد تكلف شريحة Kirin 9100 الشركات المصنعة حوالي 1100 يوان إلى 1300 يوان (ما يعادل 157 دولارًا إلى 186 دولارًا).

وعلى الرغم من صعوبة التحقق من تكاليف المكونات نظرًا لأن الشركات المصنعة للرقائق نادرًا ما تشارك مثل هذه التفاصيل، يشير هذا التسريب إلى أن شريحة Kirin 9100 قد تكون في نفس النطاق السعري مع المعالجات الرئيسية القادمة من كوالكوم وMediaTek.

يُشاع أن سعر Snapdragon 8 Gen 4 من كوالكوم يصل إلى 190 دولارًا، بينما يُقدر سعر شريحة Dimensity 9400 بحوالي 155 دولارًا.

إذا صحت هذه الإشاعات، فإن شريحة Kirin 9100 ستتوافق بشكل وثيق مع منافسيها من حيث التكلفة. تقرير سابق يشير إلى أن شركة هواوي تخطط لاستخدام “عملية n+2/3 المطورة محليًا” لتصنيع شريحة Kirin القادمة، والتي قد تعتمد على تقنية تصنيع بحجم 5 نانومتر. وسيتم إنتاج الشريحة باستخدام الطباعة الحجرية العميقة فوق البنفسجية (DUV) مع أنماط متعددة.

يُقال إن شركة SMIC، التي تتخذ من الصين مقرًا لها، تعمل على تطوير عملية 5 نانومتر باستخدام DUV ومن المتوقع أن تتولى تصنيع شريحة Kirin 9100.

مع ذلك، تشير تقارير من يوليو إلى أن SMIC تواجه مشكلات في الإنتاجية وتكلفة الإنتاج عند استخدام الطباعة الحجرية DUV بدقة 5 نانومتر. لذلك، من الممكن أن تبقى شريحة Kirin 9100 على تقنية 7 نانومتر.

حتى إذا تمكنت SMIC من تحسين الإنتاجية باستخدام عملية 5 نانومتر، فإن هذه التقنية لن تكون بنفس مستوى الطباعة الحجرية المتطورة EUV (الأشعة فوق البنفسجية المتطرفة) التي تستخدمها TSMC وسامسونج.

ونتيجة لذلك، قد يكون من الصعب على معالج Kirin 9100 الوصول إلى نفس مستوى الأداء أو الكفاءة الذي تقدمه أحدث المعالجات من كوالكوم وMediaTek. ومع ذلك، كما أشار التقرير السابق، يُتوقع أن يكون أداء Kirin 9100 على قدم المساواة مع Snapdragon 8 Gen 2.

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