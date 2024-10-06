تكنولوجيا: ابل تتوقف عن إنتاج هذه الأجهزة قريباً!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل للتوقف عن إنتاج مجموعة من أجهزة الشركة خلال الفترة القادمة، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات قائمة بهذه المنتجات.

عقدت ابل حدث خلال شهر سبتمبر الماضي لإطلاق سلسلة هواتف iPhone 16، ومن جديد تستعد عملاق التكنولوجيا لعقد حدث أخر لاحقاً هذا الشهر.

ويستهدف الحدث المرتقب التركيز على إطلاق جيل جديد من أجهزة الآيباد وأيضاً أجهزة Mac، ومن المتوقع أن تبدأ ابل في التوقف عن إنتاج مجموعة من المنتجات بعد إنتهاء الحدث.

ومن المقرر أن تقدم ابل خلال الحدث القادم جيل جديد من أجهزة MacBook Pro بحجم 14 و16 إنش، والتي تتميز برقاقات M4، وM4 Pro، وأيضاً M4 Max، ومع إنطلاق هذه الأجهزة في الأسواق تتوقف ابل عن إنتاج أجهزة MacBook Pro المميزة برقاقات M3.

كما تشير التوقعات إلى خطط ابل لإطلاق جيل جديد من أجهزة Mac Mini خلال الحدث برقاقات M4 وM4 Pro، بينما تتوقف الشركة عن إنتاج جهاز Mac Mini المميز برقاقة M2 والتي أطلقت في 2023.

أيضاً من المتوقع أن يتخلل هذا الحدث الإعلان عن أجهزة iMac الجديدة، والتي تأتي برقاقات M4 والتي تستبدل أجهزة iMac الحالية والمميزة برقاقات M3.

ومن بين الإعلانات المتوقعة خلال حدث ابل القادم إصدار جديد من أجهزة iPad mini الذي يأتي برقاقة A18، ويتضمن مميزات الذكاء الإصطناعي، لذا تستبدل ابل جهاز iPad mini 6 الحالي بإصدارها الجديد iPad mini 7.

كما تقدم ابل خلال الحدث جهاز iPad 11، ومن ثم تتوقف ابل عن إنتاج iPad 10 الذي قدم للأسواق في 2022، لذا من المتوقع أن تتوقف ابل عن إنتاج الأجهزة التالية:

أجهزة MacBook Pro المميزة برقاقات M3

أجهزة M2 Mac Mini

أجهزة M3 iMac

جهاز iPad mini 6

جهاز iPad 10.

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