تكنولوجيا: إطلاق تحديث Android Auto 13.0 تمهيدًا لميزة “Car Media” الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت جوجل الإصدار الأحدث من Android Auto، وهو الإصدار 13.0، والذي لا يحتوي على تغييرات ملحوظة للمستخدم، ولكنه يتضمن بعض التحسينات التي تعمل خلف الكواليس.

عادةً ما تكون تحديثات Android Auto غير محورية، ومع ذلك، وصل التطبيق الآن إلى الإصدار v13.0. فما الذي يعنيه ذلك للمستخدم؟

في حين أن هذا التحديث قد يشمل معالجة بعض الأخطاء وإجراء إصلاحات متعددة، إلا أنه لا يقدّم تغييرات مباشرة يمكن للمستخدم ملاحظتها. لكن خلف الكواليس، يستمر العمل على تطوير ميزة جديدة.

من خلال الإصدارات السابقة من Android Auto، تعمل جوجل على دمج التحكم في راديو AM/FM بالإضافة إلى الوسائط المحلية، ويواصل الإصدار v13.0 التقدم في هذا المجال.

وفي التحديث الأخير، تم اكتشاف سلاسل برمجية تشير إلى ميزة يُطلق عليها “وسائط السيارة” (Car Media) وتوضح كيفية التعامل مع الوسائط المفقودة أو غير المتوفرة.

على سبيل المثال، تم رصد العبارات التالية:

“`

وسائط السيارة

%1$s غير متاح.

غير معروف

مصادر وسائط السيارة

“`

على الرغم من أن هذه الميزة لم تظهر بعد في Android Auto 13.0، إلا أن جوجل مستمرة في تطويرها خلف الكواليس. في السابق، أضافت الشركة أيقونات خاصة بالميزة داخل التطبيق. ومع ذلك، من غير الواضح متى سيتم إطلاق هذه الميزة رسميًا.

حاليًا، يتوفر تحديث Android Auto v13.0 عبر متجر Play ويتم طرحه تدريجيًا للمستخدمين.

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