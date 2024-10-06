شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "يوتيوب شورتس" تدعم مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 3 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

ستدعم YouTube Shorts مقاطع فيديو أطول، مما يسمح لمنشئي المحتوى بتحميل محتوى تصل مدته إلى ثلاث دقائق بدءًا من 15 أكتوبر. وقد ركزت المنصة بشكل أساسي على مقاطع الفيديو التي تصل مدتها إلى 60 ثانية حيث تنافس TikTok وInstagram Reels. يأتي هذا التحديث استجابة لملاحظات منشئي المحتوى، حيث كانت إحدى الميزات الأكثر طلبًا، مما يوفر المزيد من الفرص لسرد القصص.

سيؤثر التغيير فقط على مقاطع الفيديو ذات نسبة العرض إلى الارتفاع المربعة أو الرأسية، ولن تتأثر أي مقاطع فيديو تم تحميلها قبل تاريخ التنفيذ. علاوة على ذلك، التزم موقع YouTube بتعزيز توصياته بشأن مقاطع الفيديو القصيرة الأطول في الشهر المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، يقال إن الشركة المملوكة لشركة Meta تعمل على تطوير ميزة الوضع الصوتي لـ Meta AI. ومن المتوقع أن يقدم هذا التحديث مجموعة من الخيارات الصوتية ويسهل الاتصال الصوتي ثنائي الاتجاه باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI).

قد تتكون بعض الأصوات من لهجات بريطانية، بينما قد تحتوي أصوات أخرى على لهجات أمريكية. وتقول الشركة التي يقودها مارك زوكربيرج إن التحديثات الجديدة ستسهل على المستخدمين استكشاف أفكارهم وتعزيز محادثاتهم وتجربة أشياء جديدة. أيضًا، تشير التقارير إلى أن Meta تخطط لدمج أصوات الشخصيات العامة، على الرغم من أن أسمائهم تظل طي الكتمان.

بالإضافة إلى ذلك، تسمح المنصة الآن للمستخدمين بإعادة إنشاء فيديوهات Shorts القصيرة المفضلة لديهم باستخدام النماذج. تأتي هذه القوالب مع موسيقى جديدة وعناصر فريدة، مما يتيح للمستخدمين تجربة أحدث الاتجاهات. للاستفادة من هذه القوالب، يمكن للمستخدمين ببساطة تحديد خيار "Remix" في مقطع قصير مفضل والنقر فوق "استخدام هذا القالب".

في الأشهر المقبلة، سيعمل YouTube على توسيع المحتوى الذي يمكن الوصول إليه من خلال كاميرا Shorts، مما يسمح للمستخدمين بإعادة مزج مقاطع الفيديو الموسيقية ومقاطع من مقاطع الفيديو المفضلة لديهم، وبشكل أكثر سلاسة. وستمكن هذه الميزة الجديدة المستخدمين من استخراج المحتوى من مقاطع فيديو يوتيوب المختلفة، مما يعزز خياراتهم الإبداعية وتفاعلهم على المنصة.

علاوة على ذلك، فإن نموذج إنشاء الفيديو Veo من Google DeepMind سيكون متاحًا قريبًا على YouTube Shorts، حسبما ذكرت الشركة أيضًا. الإعدادات الخيالية ومقاطع الفيديو المستقلة ستمكن المنتجين من تحقيق رؤاهم بهذا المفهوم.

من خلال إضافة خيار جديد يسمى "إظهار عدد أقل من الفيديوهات القصيرة"، سيكون لدى مستخدمي YouTube المزيد من الإمكانيات لتخصيص خلاصاتهم بما يتناسب مع اهتماماتهم.

سيؤدي الضغط على قائمة النقاط الثلاث الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى من أي شبكة Shorts في خلاصة الصفحة الرئيسية للمستخدم إلى السماح له بتحديد هذا الخيار. ستعرض خلاصات الصفحة الرئيسية للمستخدمين مؤقتًا عددًا أقل من الفيديوهات القصيرة عند تفعيلها.



