شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يتسبب نظام WatchOS 11 فى بطء عمر بطارية Apple Watch؟.. إليك الحل والان مع تفاصيل الخبر

أدى إطلاق نظام التشغيل watchOS 11 من Apple قبل بضعة أسابيع إلى جلب العديد من الميزات الجديدة المثيرة إلى ساعة أبل، بما في ذلك تطبيق الترجمة، واكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم، وحتى واجهات الساعة الجديدة.

ولسوء الحظ، فقد أدى ذلك أيضًا إلى ظهور خلل يستنزف بطارية الساعة والخبر السار أصدرت Apple إصلاحًا لهذه المشكلة المزعجة في watchOS 11.0.1.

إذا ما مدى سوء استنزاف البطارية؟ على موقع Reddit، أفاد أحد المستخدمين، أن بطارية ساعته كانت 100% عندما انتهى تثبيت watchOS 11 قبل الغداء بقليل.

وعندما ذهب إلى الفراش في تلك الليلة، وجد أن الساعة فقدت 72% من بطاريتها في أكثر من 10 ساعات بقليل. وأفاد مستخدم آخر أن هاتفه فقد كل شحنته في ست ساعات فقط، ولا يزال بعض المعجبين يعانون من استنزاف البطارية في أوقات عشوائية على ما يبدو.

ومع ذلك، لم يكن الأمر غير متوقع تمامًا ، ففي العام الماضي، كان نظام التشغيل watchOS 10 يتسبب في حدوث مشكلات مماثلة .

ولحسن الحظ، انتبهت Apple لهذه المشكلة وأصدرت تحديثًا، بالإضافة إلى مشكلة استنزاف البطارية، ويعمل هذا التحديث أيضًا على إصلاح خطأ آخر تسبب في تعطل تطبيق الموسيقى وخطأ آخر تسبب في إعادة تشغيل Apple Watch بشكل عشوائي ، ويمكنك العثور على ملاحظات التصحيح الكاملة على مدونة مطوري Apple.

ومن المفترض أن يكون التحديث متاحًا الآن، لذا تحقق من تطبيق الإعدادات للتأكد من أنك لم تفوته، ولن يغير هذا التحديث بشكل كبير طريقة عمل Apple Watch، في الواقع، لا توجد أي ميزات جديدة يمكن التحدث عنها ، وما يفعله هو تصحيح العديد من الأخطاء التي كانت تدفع مستخدمي Apple Watch إلى الجنون.