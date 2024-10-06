شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Meet يحصل على شاشة اتصال مُتجددة والان مع تفاصيل الخبر

يحصل تطبيق مكالمات الفيديو والمؤتمرات الشهير، على شاشة مكالمات مُعاد تصميمها، مما يمنح التطبيق مظهرًا وإحساسًا عصريًا. في العام الماضي، أضاف عملاق التكنولوجيا زرًا جديدًا "جديدًا" لمستخدمي المؤسسات، والآن يتم طرح الميزة لأولئك الموجودين في المستوى المجاني.

ر الزر العائم "جديد" في الزاوية اليمنى السفلية، وسيؤدي النقر عليه إلى نقلك إلى شاشة "بدء مكالمة" جديدة ومتجددة حيث يوجد خيار "البحث في جهات الاتصال أو الاتصال" الآن علبة على شكل حبة دواء.

يمكنك أيضًا الحصول على أزرار كبيرة لإنشاء الرابط والجدول ومجموعة جديدة، والتي تتوافق مع إرشادات جوجل للمادة 3، بدلاً من "الاتصال عبر Meet"، سيتم الترحيب بالمستخدمين من خلال "الاقتراحات" التي تستبدل قائمة جهات الاتصال على Google Meet بأزرار ضخمة سهلة الضغط.

أضاف عملاق التكنولوجيا أيضًا اختصار "Code" جديد على الشاشة الرئيسية، والذي، كما يوحي الاسم، يتيح لك إدخال رمز الاجتماع بسرعة للانضمام إلى مكالمات الفيديو.

كل هذه التغييرات موجودة مباشرة على Google Meet v266، لذا إذا لم تتمكن من رؤية واجهة المستخدم المُعاد تصميمها، فقم بتحديث تطبيقك إلى أحدث إصدار من متجر التطبيقات. في حالة عدم ظهور واجهة المستخدم الجديدة حتى بعد تثبيت التحديث، حاول إيقاف التطبيق وإعادة تشغيله.