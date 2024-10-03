شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 مليارات دولار حصاد OpenAI من التمويل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن OpenAI جمعت 6.6 مليار دولار من التمويل الجديد من المستثمرين، مما ضاعف قيمتها تقريبًا إلى 157 مليار دولار ، كما أن التمويل الجديد يجعلها أكبر صفقة لرأس المال الاستثماري في التاريخ.

وانضم المستثمرون الجدد إلى الشركة بعد أن خططت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة للتحول من مؤسسة خيرية غير ربحية إلى شركة هادفة للربح تركز على المنتجات، وإذا فشلت OpenAI في الانتقال إلى الربح، يحق للمستثمرين سحب تمويلهم، وفقًا لموقع Axios.

وقادت شركة رأس المال الاستثماري Thrive Capital التي أسسها جوشوا كوشنر، الابن الأصغر للمطور العقاري المدان الذي حصل على العفو تشارلز كوشنر، الجولة الجديدة من التمويل بمبلغ 1.25 مليار دولار، ومن بين المستثمرين الآخرين SoftBank وNvidia وFidelity Management وأكبر مستثمر سابق في OpenAI Microsoft.

يعد أحد الأسماء التي كانت غائبة بشكل ملحوظ عن قائمة المستثمرين هو شركة أبل، وكان عملاق التكنولوجيا بصدد التفاوض على صفقة تمويل ولكن يبدو أن الاتفاقية انهارت.

ولعل التمويل ليس هو الشيء الوحيد الذي ينمو بالنسبة لـ OpenAI ، فقد اجتذب تطبيق ChatGPT الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي 250 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا، ارتفاعًا من 200 مليون تم الإعلان عنها في نهاية أغسطس، و11 مليون مشترك مدفوع الأجر ، ومعدل الاستخدام المرتفع جعل مسؤولي OpenAI يعتقدون أنه يجب عليهم رفع سعر الاشتراك في ChatGPT إلى 22 دولارًا شهريًا بحلول نهاية العام و44 دولارًا شهريًا في السنوات الخمس المقبلة.