تكنولوجيا: ZTE تكشف عن ZTE Blade A75 5G بكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة ZTE هاتف Blade A75 5G الذي يأتي بكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، وسعر يبدأ من 100 دولار.

يتميز هاتف ZTE Blade A75 5G بشاشة IPS LCD بحجم 6.6 إنش، وجودة عرض HD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، مع نظام “nubia Focus”.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Unisoc T760، التي ترتكز على دقة تصنيع 6 نانومتر، وتتضمن 4 من أنوية Cortex-A76، و4 من أنوية A55، مع كرت الشاشة Mali-G57، كما يأتي الهاتف بسعة تخزين 128 جيجا بايت في سعة UFS 3.1، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام مع ذاكرة إفتراضية 4 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يدعم هاتف Blade A75 5G بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 18W، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، ويتوفر باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأسود والأخضر.

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