تكنولوجيا: هاتف Infinix Hot 50 4G ينطلق رسمياً بمعالج Helio G100

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Infinix اليوم عن إصدار 4G من هاتف Infinix Hot 50 الذي يأتي بمعالج Helio G100، وبطارية بقدرة 5000 mAh، كما ينطلق بسعر 165 دولار.

يتميز هاتف Infinix Hot 50 4G بشاشة IPS LCD بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتأتي بنمط “Always On”، ويدعم الهاتف إستشعار البصمة عبر زر التشغيل الرئيسي في الإطار الجانبي للهاتف.

كما ينطلق هاتف Hot 50 4G برقاقة معالج Helio G100 التي ترتكز على دقة تصنيع 6 نانومتر، أيضاً يدعم الهاتف ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام في ذاكرة (LPDDR4X)، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، ويدعم أيضاً التخزين الخارجي في microSD حتى سعة 2 تيرابايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Hot 50 4G بمستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.6 وحجم مستشعر 1/2.76، ويدعم المستشعر تسجيل فيديو بدقة 1440 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية، أو بدقة 1080 بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية، كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما ينطلق هذا الإصدار بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم الشحن بقدرة 18W، أيضاً ينطلق الهاتف بمنفذ USB C، وتؤكد Infinix على أن البطارية يمكن أن تستمر بعمر شحن يصل إلى 9 ساعات عند تشغيل لعبة FreeFire بمعدل تحديث 90 إطار لكل ثانية، ويدعم Hot 50 4G أيضاً معدل لمس بسرعة 120Hz.

وللإتصال يدعم الهاتف تقنية (Wi-Fi 5 (ac، والبلوتوث، والإتصال بشبكات 4G، وأيضاً يدعم تقنية NFC، ويتوفر Infinix Hot 50 4G بالفعل في بعض الأسواق بسعر 165 دولار بألوان الأسود، والأخضر، والرمادي.

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