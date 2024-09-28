تكنولوجيا: إطلاق شاشة Xiaomi Redmi A27U 4K مع منفذ USB Type-C مقابل 200 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شركة شاومي إصدارًا جديدًا مزودًا بمنفذ USB Type-C مع شاشة Redmi A27U. تم إطلاق الإصدار بدون منفذ Type-C في شهر أغسطس.

يدعم منفذ USB Type-C الموجود في شاشة Redmi A27U الجديدة وضع DisplayPort Alt، مما يسمح للمستخدمين بتوصيل أجهزة الحواسب المحمولة الخاصة بهم أو الأجهزة المتوافقة الأخرى مباشرة بالشاشة دون الحاجة إلى كابلات إضافية.

تعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يفضلون إعدادًا خاليًا من الفوضى. بالإضافة إلى منفذ USB Type-C، تحتفظ شاشة Redmi A27U الجديد بمواصفاته الرائعة.

تحافظ الشاشة على دقة 4K (3840 × 2160)، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9، ومعدل تحديث 60 هرتز، ووقت استجابة قدره 6 مللي ثانية.

توفر الشاشة تغطية واسعة النطاق للألوان، مع تغطية بنسبة 95 بالمئة و 100 بالمئة لمساحات الألوان DCI-P3 و RGB، على التوالي.

تتوفر شاشة Redmi A27U الجديدة حاليًا في الصين مقابل 1399 يوان صيني (حوالي 200 دولار أمريكي)، ولا يوجد تأكيد حتى الآن بشأن توفره عالميًا.

المصدر