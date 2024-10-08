15 سنة السجن لوافدين متهمين بـ177 عملية احتيال

باشرت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع وافدين متورطين في تشكيل عصابي للاحتيال المالي، استهدف ضحايا داخل المملكة وخارجها.

وكشفت إجراءات التحقيق أن المتهمين قاما بتأسيس مراكز اتصال في عدة مناطق من المملكة، حيث استغلا هذه المراكز لتمرير مكالمات احتيالية بادعائهما أنهما ممثلان لجهات حكومية، وتمكن الجناة من تنفيذ (177) عملية احتيال مالي، موزعة على مناطق مختلفة في المملكة محققة مكاسب غير مشروعة تجاوزت 22 مليون ريال، وبتفتيش مقر إقامة المتهمين عثر على أجهزة لوحية وشرائح اتصال خارجية، بالإضافة إلى جهازين متطورين لتمرير المكالمات الاحتيالية وجهاز تحكم يدير العمليات بشكل كامل.

واتخذت النيابة العامة إجراءاتها في شأن تتبع المبالغ المالية محل الجريمة للحجز عليها تحفظيًا، وإعادتها إلى أصحابها، وبإيقاف المتهمين وإحالتهما إلى المحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهما صدر بحقهما حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، ومعاقبتهما بسجن كل واحد منهما مدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها مليون ريال لأحدهما و500 ألف ريال للآخر، ومصادرة متحصلات الجريمة وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.