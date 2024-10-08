الموارد تدشن تطبيق الأفراد الموحد في نسخته الثانية

دشن مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة إسماعيل الغامدي، اليوم، تطبيق الوزارة الموحد للأفراد في نسخته الثانية، وذلك في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في مقر الوزارة بمدينة الرياض، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية المشاركة.

يهدف التطبيق إلى توفير تجربة رقمية فريدة ومميزة للمستفيدين من خلال حزمة من الخدمات التي تشرف عليها مختلف قطاعات الوزارة، متمثلة في العمل، والتنمية الاجتماعية، والخدمة المدنية. ويتميز التطبيق باستخدام أفضل الممارسات في جوانب التقنية الناشئة والذكاء الاصطناعي والخدمات التقنية، حيث يُمكن التطبيق في نسخته الثانية من إصدار الهوية الرقمية لموظفي القطاع الخاص، وتوفير خدمة الاتصال المرئي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويوفر أيضًا أكثر من 40 خدمة تستهدف شرائح متعددة في المجتمع.

كما يتضمن السياسات العامة لأنظمة العمل وحقوق وواجبات العاملين في القطاعين العام والخاص.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى حثيثًا إلى تحقيق إستراتيجيتها في مجال التحول الرقمي؛ لتقديم خدمات رقمية مبتكرة لجميع المستفيدين بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.

من جانب آخر، أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية 9 شهادات تدريبية احترافية جديدة ضمن برنامج التدريب الإلكتروني «دروب» في مجالات: تحليل الأعمال وتقنية المعلومات والصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل، وذلك استمرارًا لجهود الصندوق في تقديم برامج تدريبية نوعية ومتخصصة تعزّز تنافسية الكوادر الوطنية في سوق العمل.