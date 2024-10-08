نائب أمير منطقة مكة يشهد توقيع اتفاقية لنقل مبانٍ لإيواء المرضى النفسيين

ووقع الاتفاقية ممثلو كل من الهيئة العامة لعقارات الدولة المهندس أمجد محمد بن علي، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس عبدالعزيز شبلي، ووزارة الصحة المهندس أنور الحربي.
وتأتي هذه الخطوة بدعم مباشر من إمارة منطقة مكة المكرمة التي تسعى إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لسكان المنطقة والمتضمنة الرعاية النفسية وتوسيع قدرات إيواء المرضى في المنشآت الصحية المتخصصة، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 لتحسين جودة الحياة.
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