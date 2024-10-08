اخبار السعوديه

نائب أمير منطقة مكة يشهد توقيع اتفاقية لنقل مبانٍ لإيواء المرضى النفسيين

0 نشر
0 تبليغ

شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز اليوم ( الثلاثاء)، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، مراسم توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة لعقارات الدولة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، لنقل ملكية مبنى لوزارة الصحة بالعاصمة المقدسة، بهدف إيواء المرضى النفسيين وتلقيهم الرعاية اللازمة وتوفير بيئة مناسبة لهم.

ووقع الاتفاقية ممثلو كل من الهيئة العامة لعقارات الدولة المهندس أمجد محمد بن علي، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس عبدالعزيز شبلي، ووزارة الصحة المهندس أنور الحربي.

وتأتي هذه الخطوة بدعم مباشر من إمارة منطقة مكة المكرمة التي تسعى إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لسكان المنطقة والمتضمنة الرعاية النفسية وتوسيع قدرات إيواء المرضى في المنشآت الصحية المتخصصة، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 لتحسين جودة الحياة.


كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير منطقة مكة يشهد توقيع اتفاقية لنقل مبانٍ لإيواء المرضى النفسيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

قد تقرأ أيضا