ويمثل الملتقى الذي سيقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض منصة لتبادل المعارف والخبرات وفرصة لاستعراض أفضل الممارسات والابتكارات والتقنيات الطبية الحديثة، حيث يضم أكثر من 100 جلسة حوارية؛ سيتحدث خلالها المتخصصون في المجالات الطبية والصحية، حول جوانب رئيسية لنظام الرعاية الصحية والاستثمار في المملكة في سياق برنامج تحول القطاع الصحي، إلى جانب العديد من الابتكارات والمنتجات في أكثر من 9 مجالات صحية منها: التقنية الحيوية، الرعاية الصحية والخدمات العامة، التصوير والتشخيص، معدات وأجهزة المختبرات، إضافة إلى الأدوية والتغذية وأنظمة وحلول تقنية المعلومات بمشاركة أكثر من 500 متحدث في أربع منصات على مدار ثلاثة أيام بهدف تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات حول أحدث المستجدات الصحية.
ودعت وزارة الصحة الممارسين الصحيين إلى التسجيل في الملتقى للاستفادة من الساعات التدريبية، وذلك عبر الرابط .
كانت هذه تفاصيل خبر ملتقى الصحة العالمي يتيح للممارسين الصحيين الحصول على أكثر من 100 ساعة تدريبية طبية مستمرة ومعتمدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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