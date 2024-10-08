ملتقى الصحة العالمي يتيح للممارسين الصحيين الحصول على أكثر من 100 ساعة تدريبية طبية مستمرة ومعتمدة

يتيح ملتقى الصحة العالمي في نسختة السابعة المقام تحت شعار "استثمر في الصحة"، خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري، للممارسين الصحيين الحصول على أكثر من 100 ساعة تدريب طبي مستمر ومعتمد من هيئة التخصصات الصحية.

ويمثل الملتقى الذي سيقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض منصة لتبادل المعارف والخبرات وفرصة لاستعراض أفضل الممارسات والابتكارات والتقنيات الطبية الحديثة، حيث يضم أكثر من 100 جلسة حوارية؛ سيتحدث خلالها المتخصصون في المجالات الطبية والصحية، حول جوانب رئيسية لنظام الرعاية الصحية والاستثمار في المملكة في سياق برنامج تحول القطاع الصحي، إلى جانب العديد من الابتكارات والمنتجات في أكثر من 9 مجالات صحية منها: التقنية الحيوية، الرعاية الصحية والخدمات العامة، التصوير والتشخيص، معدات وأجهزة المختبرات، إضافة إلى الأدوية والتغذية وأنظمة وحلول تقنية المعلومات بمشاركة أكثر من 500 متحدث في أربع منصات على مدار ثلاثة أيام بهدف تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات حول أحدث المستجدات الصحية.

ودعت وزارة الصحة الممارسين الصحيين إلى التسجيل في الملتقى للاستفادة من الساعات التدريبية، وذلك عبر الرابط .