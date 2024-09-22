تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات هاتف iQOO 13 الرئيسية والسعر المتوقع لهذا الإصدار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل المواصفات الرئيسية لهاتف iQOO 13 الذي ينطلق بشكل رسمي في السوق الهندي قريباً، كما أوضحت التسريبات السعر المتوقع لهذا الإصدار.

تعقد شركة كوالكوم مؤتمرها القادم في شهر أكتوبر للإعلان الرسمي عن رقاقة Snapdragon 8 Gen 4، ومن ثم تبدأ الشركات المطورة للهواتف الذكية بإطلاق الجيل الأول من الهواتف المميزة برقاقة كوالكوم الجديدة.

ومن المتوقع أن يكون هاتف iQOO 13 من بين الإصدارات التي تضم رقاقة كوالكوم الجديدة، ولقد أوضحت أحدث التقارير المواصقات الرئيسية لهذا الإصدار.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات الجديدة أن ينطلق هاتف iQOO 13 بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش ودقة عرض 2K، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz، على أن تقدم الشاشة من BOE.

أيضاً تدعم رقاقة Snapdragon 8 Gen 4 هذا الإصدار، كما يأتي بسعة تخزين تصل إلى 512 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام.

من جانب أخر تختلف إعدادات الكاميرة في هاتف iQOO 13 عن إصدار الشركة السابق iQOO 12، حيث تستبدل الشركة كاميرة periscope telephoto، على أن يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، تتضمن ثلاثة مستشعرات بدقة 50 ميجا بيكسل لكاميرة رئيسية، وأخرى بزوايا عرض فائقة الإتساع وكاميرة telephoto لتكبير بصري حتى مرتين.

وتشير تسريبات أخرى إلى أن هاتف iQOO 13 يأتي بمستشعر للبصمة بالموجات الفوق صوتية، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 6150 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، كما يدعم معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، على أن ينطلق الهاتف في السوق الهندي بسعر يبدأ من 660 دولار تقريباً.

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