تكنولوجيا: شاومي تدعم هاتف Redmi Note 14 Pro+ 5G القادم بتقنية الشحن بقدرة 90W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التفاصيل على دعم هاتف Redmi Note 14 Pro+ 5G المرتقب لتقنية الشحن السريع بقدرة 90W.

كشفت تسريبات جديدة جاءت من قاعدة بيانات IMEI عن قدرة الشحن المميزة لهاتف Redmi Note 14 Pro+ 5G المرتقب من شاومي، والذي يدعم قدرة شحن 90W وهي قدرة شحن أقل من هاتف Redmi Note 13 Pro+ 5G.

ولقد أجرت شاومي تعديل على قدرة الشحن في سلسلة Redmi Note 14، حيث جاءت السلسلة السابقة بقدرة شحن سريع تصل إلى 120W، وهي قدرة الشحن ذاتها التي قدمت في Redmi Note 11 Pro+ 5G.

من جانب أخر تقدم شاومي هاتف Redmi Note 14 5G بتقنية الشحن السريع بقدرة 45W، وهي ترقية لقدرة الشحن المميزة للجيل السابق الذي يدعم قدرة شحن 33W، بينما تعمل شاومي على خفض قدرة الشحن في هاتفي Note 14 Pro 5G و Pro+ 5G.

ولقد ظهر هاتف Redmi Note 14 Pro+ 5G في منصة 3C بنموذج رقم 24115RA8EG، والتي أكدت على دعم الهاتف بتقنية الشحن بقدرة 90W.

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