تكنولوجيا: هواتف vivo X200 تأتي بكاميرة telephoto جديدة بميزة التكبير البصري حتى 10 مرات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث vivo في 20 من أكتوبر لكشف النقاب عن سلسلة هواتف vivo X200، واليوم تكشف أحدث الإعلانات التشويقية عن آداء كاميرة telephoto في السلسلة القادمة.

قبل إنطلاق مؤتمر vivo X200 الشهر المقبل قدمت العملاق الصيني لمحة جديدة حول مواصفات الكاميرة في السلسلة القادمة.

ويكشف الإعلان التشويقي عن نموذج لصور إلتقطتها كاميرة telephoto الجديدة في سلسلة vivo X200، والتي تتميز بسطوع أعلى في العدسات مقارنة بالإصدارات السابقة.

وتوضح الصور التشويقية التي شاركتها Vivo أن كاميرة telephoto الجديدة تدعم التكبير البصري حتى 10 مرات، وتؤكد الصور التشويقية على الآداء المذهل للكاميرة.

ولقد أشارت التسريبات السابقة التي جاءت من “Digital Chat Station” أن الإصدارات القادمة تأتي بمستشعر Sony IMX882 لكاميرة السيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.57، وبعد بؤري 70مم، وتدعم الكاميرة أيضاً لقطات macro.

أيضاً تأتي الكاميرة الرئيسية في هذه الإصدارات بمستشعر Sony IMX921 بدقة 50 ميجا بيكسل، بحجم مستشعر 1/1.56 وفتحة عدسات f/1.57، وتأتي الكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع أيضاً بدقة 50 ميجا بيكسل ومستشعر ISOCELL JN1 من سامسونج.

يذكر أن سلسلة هواتف vivo X200 تأتي برقاقة معالج Dimensity 9400، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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