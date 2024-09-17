تكنولوجيا: هاتف HMD Skyline يصل إلى الهند مع شاشة 6.55 بوصة ومعالج Snapdragon 7s Gen 2 مقابل 35999 روبية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Human Mobile Devices المعروفة بـ HMD هاتف HMD Skyline الذكي بتصميم قابل للإصلاح يسمى Gen2 Repairability، بعد طرحه في شهر يوليو.

يتيح لك ذلك إجراء إصلاحات سهلة الاستخدام في المنزل على هاتفك الذكي عن طريق فك برغي واحد لفتح الغطاء الخلفي باستخدام مفك براغي.

يحتوي الهاتف على شاشة pOLED مقاس 6.55 بوصة، والتي تتميز بمعدل تحديث 144 هرتز وتشغيل فيديو HDR10.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 7s Gen 2. ويوجد زر مخصص بحيث يمكن للمستخدمين إعداده للقيام بشيء واحد عندما يضغطون باستمرار على الزر، وآخر عندما يضغطون عليه مرتين، مثل اختصار لعبتك المفضلة، والتنقل في المنزل، وتشغيل المساعد الشخصي والمزيد.

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 108 ميجابكسل مع تقنية Hybrid OIS وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل. وتوجد كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة وتتبع العين.

يأتي الهاتف مزودًا بميزة تسمى “إيماءة سيلفي” مدمجة يمكنها التقاط صور سيلفي من خلال النظر إلى الهاتف أثناء عمل علامة السلام العالمية (أو إحدى علامات اليد الثلاث الأخرى) لتنشيط الكاميرا.

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4600 مللي أمبير والتي تعدك بما يصل إلى 48 ساعة من الاستخدام. وبالإضافة إلى الشحن السريع بقوة 33 واط، يأتي الهاتف أيضًا مع الشحن اللاسلكي Qi الذي يتيح لك شحن الهاتف باستخدام أي شاحن Qi2 ممغنط.

يأتي HMD Skyline باللون الوردي والاسود بسعر 35999 روبية هندية للإصدار الفردي 12 جيجابايت + 256 جيجابايت. ويأتي الهاتف متاحًا على Amazon.in و HMD.com وفي متاجر البيع بالتجزئة.

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