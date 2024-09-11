تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن المواصفات الرئيسية لهاتف vivo T3 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة vivo لإطلاق هاتف vivo T3 Ultra، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.

تقدم vivo خلال الفترة القادمة برقاقة معالج Dimensity 9200 Plus، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

أيضاً يأتي هاتف vivo T3 Ultra بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض 1.5K، وسطوع بنسبة 4500 nit، ودعم تقنية HDR10+.

أيضاً يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، كما يأتي هاتف vivo T3 Ultra بمسشعر رئيسي Sony IMX921 بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

كما يأتي الهاتف بكاميرة السيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل، ويدعم تسجيل فيديو بدقة 4K، ويتميز الهاتف بسماكة 7.58مم، أيضاً يدعم معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، ومن المقرر أن يأتي vivo T3 Ultra بسعر 395 دولار تقريباً.

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