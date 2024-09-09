تكنولوجيا: وان بلس تؤكد موعد الحدث الرسمي للإعلان عن OnePlus 13 في شهر أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة كوالكوم بشكل رسمي على خططها لإطلاق هاتف OnePlus 13 في حدث يعقد في منتصف شهر أكتوبر المقبل.

تدعم شركة وان بلس إصدارها القادم من الهواتف المميزة برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 4 الجديدة من كوالكوم، ولقد أكد رئيس شركة وان بلس على خطط الشركة لعقد حدث الشهر المقبل لإطلاق هاتف OnePlus 13.

ولقد أوضحت التفاصيل التي جاءت حتى الآن أن هاتف OnePlus 13 يدعم معدل تحديث 120 Hz، لذا سيدعم الهاتف المستخدمين بآداء أفضل في الألعاب.

ومن المتوقع أن يكون إصدار وان بلس المرتقب من بين الإصدارات الأولى الذي يأتي للأسواق برقاقة Snapdragon 8 Gen 4 المقرر إطلاقها بشكل رسمي في شهر أكتوبر المقبل، على أن ينطلق في السوق الصيني في 11 من نوفمبر، ويتوفر في الأسواق العالمية في بداية 2025.

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