تكنولوجيا: مشكلات بالبرامج تجبر شركة Sonos على تأخير إطلاق جهاز Pinewood وتقليص إنتاج سماعات الرأس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواجه شركة Sonos، المعروفة بمنتجاتها الصوتية عالية الجودة، تحديات بسبب مشكلة برمجية أثرت على تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها.

وأفاد مارك جورمان من بلومبرج أن الشركة تؤجل أيضًا إطلاق أول جهاز استقبال تلفزيوني لها، والذي يحمل الاسم الرمزي Pinewood، حتى مارس المقبل.

كان التأخير مقررًا في الأصل في شهر يناير، وهو نتيجة لحاجة Sonos إلى إعطاء الأولوية لإصلاح مشكلات التطبيق. وأثرت مشكلات التطبيق أيضًا على مبيعات سماعات الرأس الخاصة بشركة Sonos.

يقال إن سماعات الرأس Ace الجديدة للشركة ذات أداء ضعيف، مع مراجعة تقديرات الإنتاج للأسفل.

في الأصل، كانت شركة Sonos تهدف إلى إنتاج 900.000 إلى 1 مليون وحدة سنويًا، ولكن تم تقليص ذلك الآن إلى مايقرب من 90.000 إلى 100.000 وحدة سنويًا.

تأتي هذه النكسات في وقت صعب بالنسبة لشركة Sonos. وانخفض سعر سهم الشركة بنسبة 32 بالمئة هذا العام، وهو ما يتناقض مع مكاسب السوق الأوسع.

كان من المفترض أن يكون هذا العام فترة توسع لشركة Sonos، مع إطلاق منتجات جديدة. ومع ذلك، أجبرت أزمة التطبيقات الشركة على تحويل تركيزها إلى معالجة مشكلات البرامج.

وعلى الرغم من أنه من المفهوم أن تتسبب الأخطاء في الأجهزة في حدوث تأخيرات، إلا أنه عادةً ما يتم حل مشكلات البرامج بسرعة أكبر.

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