تكنولوجيا: تسريب يدعي أن تكلفة Snapdragon 8 Gen 4 سوف تزيد بنسبة 21 بالمئة تقريبًا عن الجيل السابق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت هناك تقارير متعددة حول قيام شركة كوالكوم بزيادة سعر Snapdragon 8 Gen 4 مقارنة بالجيل الحالي من المعالج.

وقد ذكر تسريب من Digital Chat Station، أحد المسربين البارزين، عن ذلك في شهر مايو الماضي، بعدها ظهر تقرير منفصل عن ذلك في نفس الشهر.

والآن، تفيد تقارير Ice Universe أن Snapdragon 8 Gen 4 أغلى بنسبة 20.68 بالمئة من الجيل السابق. وبشكل أكثر تحديدًا، تقول Ice Universe أن كوالكوم تبيع كلًا من الجيل التالي من المعالجات بسعر 240 دولار، أي ما يقرب من نصف الهواتف الذكية Snapdragon 8 Gen 3 ذات الأسعار المعقولة (12/256 جيجابايت Redmi K70 Pro بالعملة المحلية 507.76 دولارًا أمريكيًا على Trading Shenzen).

وبالمقارنة، يقال إن معالج Snapdragon 8 Gen 3 يكلف 200 دولار. أما فيما يتعلق بما إذا كانت التكلفة الزائدة مبررة، فمن المتوقع أن يجلب Snapdragon 8 Gen 4 تحسينات ملحوظة.

ووفقًا لتسريب شريحة البيانات من الشهر الماضي، ستكون شريحة المعالج الجديدة أول شريحة محمولة من كوالكوم تتميز بأنوية Oryon الداخلية.

استخدمت شركة كوالكوم بالفعل نوى Oryon في شرائح ARM من سلسلة Snapdragon X لأجهزة الحواسب المحمولة التي تعمل بنظام Windows، وهي تتنافس مع معالجات x86 البارزة من Intel و AMD.

تشير الشريحة المسربة أيضًا إلى أن Snapdragon 8 Gen 4 سيحتوي على وحدة معالجة الرسومات Adreno 8-series التي تمت ترقيتها.

وبطبيعة الحال، فإن تقرير Ice Universe حول سعر Snapdragon 8 Gen 4 ليس رقمًا رسميًا. يمكن لشركة كوالكوم أيضًا التعامل مع بعض الشركات المصنعة بشكل مختلف، وبالتالي فإن تكلفة الوحدة لن تكون هي نفسها بالنسبة للجميع.

على سبيل المثال، تحصل شركة سامسونج على بعض التفرد مع شرائح الهواتف المحمولة من شركة كوالكوم، حيث تحصل هواتفها الرائدة على نسخة “For Galaxy” من شرائح المعالجات الجديدة.

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