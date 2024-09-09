تكنولوجيا: جهاز بنك الطاقة Anker Zolo Power Bank 25K قادم في الطريق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يشاع أن Anker تعمل على جهاز بنك طاقة Zolo جديد بسعة 25000 مللي أمبير وكابلات مدمجة قابلة للسحب.

تم مشاركة العديد من التفاصيل مع صورة غير واضحة بواسطة المسرب الموثوق u/joshuadwx على Reddit.

من المتوقع أن يحتوي جهاز بنك الطاقة Zolo الجديد على كابلين قابلين للسحب، على الرغم من أن كيفية عمل هذه الآلية لا تزال غير واضحة.

يقال إن هناك منافذ USB-C و USB-A، بإجمالي خرج أقصى يبلغ 165 واط؛ يبقى أن نرى مخرجات كل منفذ وكابل متكامل.

تُظهر الصورة أيضًا شاشة رقمية في الجزء الأمامي من جهاز بنك الطاقة، والتي تشير على ما يبدو إلى مستوى البطارية المتبقي.

من المتوقع أن يبلغ قياس الملحق المحمول 15.7 × 5.4 × 4.9 سم (~ 6.2 × 2.1 × 1.9 بوصة) ويزن 555 جرامًا (~ 1.2 رطل).

ليس من الواضح متى سيتم إطلاق Anker Zolo Power Bank الجديد وبأي سعر.

المصدر