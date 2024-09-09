تكنولوجيا: ما الجديد بآخر تحديث لنظام Android AUTO 12.8؟

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعمل مطورو جوجل دائمًا على تحسين Android Auto، على الرغم من أنه ليس أحد أبرز منتجات الشركة.

وعلى الرغم من ذلك، يتلقى Android Auto تحديثات منتظمة، مما يضمن بقاءه موثوقًا ومفيدًا للسائقين.

أصدرت جوجل مؤخرًا الإصدار الثابت من Android Auto 12.8، بعد الإصدار التجريبي قبل أيام قليلة فقط.

هذا التحديث متوفر الآن لجميع الأجهزة المتوافقة، مما يوفر للمستخدمين أحدث التحسينات. وبالنسبة لأولئك غير المألوفين، تم تصميم Android Auto لجعل القيادة أكثر أمانًا وملاءمة من خلال دمج مساعد جوجل في سيارتك. فهو يتيح للسائقين الحفاظ على تركيزهم على الطريق أثناء إدارة المهام مثل التنقل والموسيقى والتواصل باستخدام الأوامر الصوتية.

باستخدام Android Auto، يمكنك أن تطلب من مساعد جوجل الحصول على الاتجاهات، وإجراء مكالمات بدون استخدام اليدين، وإرسال الرسائل، وتشغيل الموسيقى، كل ذلك دون الحاجة إلى لمس هاتفك أو تشتيت انتباهك.

ولسوء الحظ، كما هو الحال غالبًا مع تحديثات جوجل، لم تقدم الشركة معلومات مفصلة حول الجديد في الإصدار 12.8. حتى زيارة متجر Google Play لا تكشف الكثير عن التحديث.

ومع ذلك، بناءً على التحديثات السابقة، فمن المحتمل أن الإصدار 12.8 يتضمن إصلاحات للأخطاء وتحسينات في الأداء لجعل التطبيق يعمل بشكل أكثر سلاسة.

على الرغم من أنه قد لا تكون هناك أي ميزات جديدة، إلا أن مثل هذه التحديثات مهمة للحفاظ على استقرار النظام الأساسي وموثوقيته.

بعد تثبيت الإصدار 12.8، يمكن للمستخدمين توقع عدد أقل من الأخطاء، وأداء أسرع، وتجربة شاملة أكثر سلاسة. تشتهر شركة جوجل بتحسين منتجاتها مع كل تحديث، وAndroid Auto ليس استثناءً.

باختصار، يسلط إصدار Android Auto 12.8 الضوء على التزام جوجل المستمر بتحسين تجربة القيادة للمستخدمين.

وعلى الرغم من أنه ليس لدينا تفاصيل محددة حول هذا التحديث، يمكن للمستخدمين أن يكونوا واثقين من أنه سيعزز استقرار النظام الأساسي وسهولة استخدامه.

تضمن التحديثات المنتظمة مثل هذه أن يظل Android Auto رفيقًا موثوقًا به لقيادة آمنة وخالية من التشتيت.

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