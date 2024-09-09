تكنولوجيا: إطلاق حزمة ألعاب Realme GT 6 Limited Edition مع فارة ولوحة Razer في الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme رسميًا أنه يمكن للطلاب الآن شراء Realme GT 6 وإضافة صندوق ألعاب محدود الإصدار مقابل 49.9 يوانًا إضافيًا (7.04 دولارًا) في الصين.

تحتوي مجموعة صناديق الألعاب، التي تبلغ قيمتها 199 يوانًا (28 دولارًا)، على فارة سلكية من Razer DeathAdder Essential ولوحة فارة Razer Goliathus للألعاب.

يتوفر هذا العرض بدءًا من الليلة الساعة 8 مساءً (بتوقيت وسط أمريكا) على موقع JD.com، مع ضرورة التحقق من هوية الطالب للوصول إلى الصفقة.

يبدأ سعر Realme GT6 من 2848.9 يوان (402 دولارًا) لإصدار 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، بينما يبلغ سعر إصدار 16 جيجابايت + 512 جيجابايت 3448.9 يوان (486 دولارًا).

وفيما يتعلق بالمواصفات، يتميز Realme GT 6 بشاشة BOE S1 + AMOLED بحجم 6.78 بوصة بدقة 2780 × 1264 بكسل.

يتضمن الهاتف ميزة Pro XDR ويوفر معدل تحديث LTPO يبلغ 120 هرتز، مع سطوع يصل إلى 6000 نتس في المتر المربع.

كما ان الشاشة محمية بزجاج Crystal Armor وتتضمن مستشعر ضوئي مدمج لبصمات الأصابع بالإضافة إلى تعتيم PWM عالي التردد يبلغ 2160 هرتز.

يتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 3، مع خيارات تصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 1 تيرابايت من التخزين.

لإدارة الحرارة، يشتمل الهاتف على نظام تبريد مزدوج VC بمستوى 10000، وإطار متوسط ​​من الألومنيوم المستخدم في مجال الطيران والفضاء، وعزل حراري.

يعمل الهاتف مع واجهة Realme UI 5، استنادًا إلى نظام Android 14، ويقدم ميزات قائمة على الذكاء الاصطناعي مثل بوابة الذكاء الاصطناعي وملخص مكالمات الذكاء الاصطناعي و AIGC.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على عناصر تحكم بالإيماءات، والتحكم بالأشعة تحت الحمراء، ومحرك خطي على المحور X، ويدعم اتصال 5.5 جيجا هرتز و WiFi-7.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يأتي Realme GT6 مزودًا بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة، يتميز بمستشعر Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل مع OIS وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. هناك أيضًا كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي.

يحتوي الهاتف GT 6 على بطارية تبلغ سعتها 5800 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 120 واط.

يتميز الجهاز بإطار مسطح ووحدة كاميرا مستطيلة. تتميز اللوحة الخلفية بلمسة نهائية مزدوجة اللون، والجهاز حاصل على شهادة IP65 لمقاومة الغبار والماء.

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