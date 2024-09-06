تكنولوجيا: Acer تطلق جهاز Nitro V 14 بمعالج Ryzen 8040 APU في معرض #IFA2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت أيسر جهاز الحاسب المحمول Nitro V 14 بشكل رسمي في برلين بمعالج Ryzen 8040 APU، وكرت شاشة RTX 4050، ومفتاح MUX.

يدعم Nitro V 14 ANV14-61 التكوين بمعالجات AMD Ryzen 5 8645HS وRyzen 7 8845HS، التي تدعم منصة Ryzen AI بقدرة تصل إلى 16 TOPS NPU.

ويضم Nitro V 14 كرت شاشة Nvidia GeForce RTX 4050 بقدرة طاقة 60W، أو RTX 3050 أو RTX 2050 Mobile، على أن تدعم كافة الإختيارات مفتاح MUX للتبديل بين كرت الشاشة المتصل وكرت الشاشة المنفصل.

كما يدعم الجهاز ذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5، وسعة تخزين 2 تيرابايت في سعة NVMe SSD.

ويتوفر Nitro V 14 باثنان من الإختيارات في الشاشة، على أن يأتي النموذج الأول بحجم 14.5 إنش، ودقة 2560 في 1600 بيكسل، بأبعاد 16:10، ومعدل تحديث 120 Hz في لوحة IPS، والتي تدعم سطوع 300 nit، وتغطية لونية بمعايير sRGB بنسبة 100%، كما تدعم تقنية “Acer ComfyView”.

ويأتي النموذج الثاني من الشاشة بحجم 14.5 إنش في لوحة IPS بدقة 1920 في 1200 بيكسل، على أن تدعم الشاشة سطوع بنسبة 350 nits، ومعدل تحديث 120 Hz، وتغطية لونية بمعايير sRGB بنسبة 100%.

وللإتصال يضم الجهاز منفذ USB4 فئة C بسرعة 40 جيجابت في الثانية لدعم DisplayPort والشحن، و2 من منافذ USB 3.2 من الجيل الأول فئة A، مع مخرج HDMI 2.1، وفتحة قارئ بطاقة ذاكرة microSD.

كما يدعم الجهاز تقنية Wi-Fi 6E، والبلوتوث 5.3، وينطلق الجهاز بقدرة بطارية 57 Whr بعدد 4 من الخلايا بتقنية Li-ion، والتي تقدم عمر 6 ساعات من تشغيل الفيديو، ومن المقرر أن يتوفر Acer Nitro V 14 في سبتمبر بسعر 1100 دولار.

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