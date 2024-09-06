تكنولوجيا: جهاز الألعاب المحمول Acer Nitro Blaze ينطلق في فعاليات #IFA2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Acer عن جهاز الألعاب المحمول Acer Nitro Blaze في معرض IFA للعام 2024، والذي يتضمن الجيل الجديد من شرائح AMD APU، ويأتي بسعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت.

تنضم Acer إلى سوق أجهزة الألعاب المحمول بإصدارها الجديد Acer Nitro Blaze الذي يأتي بمعالج Ryzen 7 8840HS من سلسلة “Hawk Point”، كما يضم الجهاز كرت الشاشة المتصل Radeon 780M.

ويتميز جهاز Acer Nitro Blaze بسعة تخزين 2 تيرابايت في سعة (2230 NVMe SSD)، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة 7500 MT/s LPDDR5x.

ويضم الجهاز بطارية بقدرة 50 Wh، ويدعم الشحن بقدرة 65 W عبر منفذ USB C، من جانب أخر يأتي الجهاز بشاشة IPS LCD بحجم 7 إنش، وجودة عرض FHD أو بدقة 1920 في 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144 Hz، وسطوع بنسبة 500 nit، وتأتي الشاشة بتغطية ألوان sRGB بنسبة 100%.

كما يقدم الجهاز إستجابة سريعة عند 7 مللي ثانية، وينطلق باثنان من منافذ USB C (USB 4.0)، أيضاً يضم Acer Nitro Blaze عدد اثنان من المكبرات الصوتية، ويأتي بفتحة microSD للتخزين الخارجي، كما يدعم تقنية Wi-Fi 6E.

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