تكنولوجيا: Acer تقدم جهاز TravelMate P6 14 AI بوزن أقل من 1كجم في معرض #IFA2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Acer في معرض برلين عن جهاز TravelMate P6 14 AI الذي ينطلق بوزن أقل من 1 كجم، ومعالج Intel Core Ultra 7 268V.

ينطلق جهاز Acer TravelMate P6 14 AI بأنحف تصميم لإصدار من فئة Copilot+ PC، ويدعم الجهاز عدد من التكوينات من سلسلة معالجات Lunar Lake والتي تشمل الآتي:

معالج Intel Core Ultra 5 226V

معالج Intel Core Ultra 7 268V

معالج Intel Core Ultra 7 266V

معالج Intel Core Ultra 7 258V

ومعالج Intel Core Ultra 7 256V

وتأتي معالجات Core Ultra 200V الجديدة من إنتل بعدة تحسينات، مع تعزيز لتقنية الذكاء الإصطناعي، كما يضم المعالح كرت شاشة المتصل Xe2 LPG، كما يأتي TravelMate P6 14 AI بكرت الشاشة المتصل Arc 140V وهو أحد أفضل كروت الشاشة المدمجة في العالم.

كما يدعم الجهاز حزمة الذكاء الإصطناعي Copilot+ AI، مع معايير أعلى للحماية، ودعم “Acer PurifiedView 2.0”.

وتأتي الشاشة بحجم 14 إنش واثنان من الإختيارات في جودة العرض، كما يتوفر بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، ويضم كاميرة webcam بدقة 1440 بيكسل، كما يدعم تقنية WiFi 7، والبلوتوث 5.4، ومن المقرر أن يتوفر في شهر يناير من العام المقبل بسعر يبدأ من 1567 دولار.

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