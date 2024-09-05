شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ستستخدم تقنية OLED فى جميع هواتف آيفون بحلول عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم شركة أبل إجراء تغيير كبير على هواتف آيفون بحلول عام 2025، ووفقًا لتقرير صادر عن شركة نيكاى آسيا ستستخدم أبل شاشات OLED فى جميع طرازات آيفون بغض النظر عن سعرها، وستحل هذه الشاشات، المعروفة بألوانها الزاهية وصورها الحادة، محل شاشات LCD القديمة التى استخدمتها أبل فى بعض طرازاتها الأقل تكلفة من الجيل الأقدم، وسيعنى هذا التغيير أيضًا أن شركتين يابانيتين، Japan Display (JDI) وSharp، لن تصنعا شاشات لأجهزة iPhone بعد الآن.

الانتقال إلى شاشات OLED

أصبحت تقنية OLED أكثر شعبية لأنها توفر جودة صورة أفضل من شاشات LCD، وهي شاشات الكريستال السائل، ويمكن لشاشات OLED إنتاج ضوئها الخاص، ما يعني أنها لا تحتاج إلى إضاءة خلفية مثل شاشات LCD، وهذا يجعل الشاشات أرق وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة وأفضل لعرض الألوان الزاهية، وهو أمر رائع لمشاهدة مقاطع الفيديو ولعب الألعاب على الهواتف الذكية.

استخدمت شركة أبل شاشات OLED لأول مرة في هاتفها iPhone X في عام 2017، ومنذ ذلك الحين، تستخدم الشركة شاشات OLED في طرزها الأعلى سعرًا، مع الاحتفاظ بشاشات LCD للطرز الأرخص.

التأثير على الموردين اليابانيين

ستكون هذه الخطوة بمثابة ضربة كبيرة لشركتي JDI وSharp، اللتين كانتا من الموردين الرئيسيين لشاشات iPhone، وفقًا لتقرير Nikkei، وقبل حوالي عشر سنوات، قدمت هاتان الشركتان 70% من الشاشات المستخدمة في أجهزة iPhone، ومع ذلك، مع بدء أبل في استخدام المزيد من شاشات OLED، انخفضت أعمالهما مع أبل بشكل حاد، وبحلول عام 2023، كانت JDI وSharp تزودان فقط بشاشات LCD لجهاز iPhone SE، وحتى ذلك سينتهي بتحول Apple إلى OLED.

على عكس الشركات الأخرى، لا تصنع JDI وSharp شاشات OLED للهواتف الذكية بأعداد كبيرة، لذلك لن تكون جزءًا من خطط أبل المستقبلية، بدلاً من ذلك، ستحصل أبل على شاشات OLED من شركات مثل Samsung وLG من كوريا الجنوبية وBOE من الصين.

نهاية شاشات LCD لشركة أبل

مع ابتعاد أبل عن شاشات LCD، يتعين على JDI وSharp إعادة التفكير في أعمالهما، وتركز JDI، التي كانت تعتمد على أبل في معظم إيراداتها، الآن على تصنيع شاشات LCD لشاشات السيارات، وكانت الشركة تكافح ماليًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تحول أبل إلى شاشات OLED، في حين تعمل JDI على شاشات OLED جديدة وأكثر كفاءة، فإنها تصنع حاليًا شاشات صغيرة فقط لأجهزة مثل Apple Watch.

كما تعمل Sharp على خفض إنتاج LCD، وأغلقت الشركة مؤخرًا مصنعًا يصنع شاشات LCD كبيرة لأجهزة التلفزيون وخفضت الإنتاج في مصنع آخر في اليابان.

يمثل تحول أبل إلى شاشات OLED لجميع هواتف iPhone بحلول عام 2025 نهاية عصر شاشات LCD في هواتفها، وهذا التغيير مدفوع بالطلب على جودة صورة أفضل وشاشات أرق وأكثر كفاءة، كما أنها علامة على الأوقات الصعبة التي تنتظر مصنعي الشاشات اليابانيين التقليديين مثل JDI وSharp، الذين يتعين عليهم الآن إيجاد طرق جديدة للبقاء في العمل مع انتقال صناعة الهواتف الذكية من شاشات LCD.