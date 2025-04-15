فاجأ طفل سوداني, المطربة الضجة عشة الجبل, بتصرف طريف وذلك بعد صعوده المسرح الذي كانت تغني فيه الفنانة بإحدى الولايات. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الطفل صعد المسرح وعلى يده “حزمة” من المال قام برميه على الفنانة أثناء تقديمها وصلتها الغنائية. الجبلية, تجاوبت مع الطفل الصغير بالضحكات وسط تعليقات ساخرة من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي أبرزها: (المشكلة بعد الحفلة يقوم يبكي ليكم يقول عاوز قروشي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. طفل سوداني يفاجئ المطربة عشة الجبل ويرمي عليها أموال النقطة أعلى المسرح الذي كانت تغني فيه وساخرون: (المشكلة بعد الحفلة تنتهي يبكي يقول عاوز قروشي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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