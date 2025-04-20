ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر الاجتماع الثاني للجنة الوطنية العليا للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة، وذلك بحضور وزير مجلس الوزراء المفوض بمهام رئيس مجلس الوزراء عثمان حسين، وعدد من الوزراء والمؤسسات القومية ذات الصلة.

كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرس عدد من سفراء السودان بالخارج.

واستمع الاجتماع إلى عدد من التقارير تناولت جملة من القضايا والموضوعات ذات الصلة بعلاقة السودان بالأمم المتحدة.

وشدد الاجتماع على ضرورة تعزيز مبادئ حماية المدنيين والتصدي للخروقات المتكررة من قبل مليشيا آل دقلو الإرهابية على معسكرات النازحين بكل من زمزم ومعسكر ابوشوك. بالإضافة إلى أهمية إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين بالمناطق المتأثرة بالحرب. سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع اللجنة العليا للتنسيق مع الأمم المتحدة يشدد على ضرورة حماية المدنيين من انتهاكات مليشيا آل دقلو الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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