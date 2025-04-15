الإعدام شنقاً حتى الموت لمتعاون مع المليشيا بمدني

أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة ود مدني حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت (تعزيراً) في مواجهة المتهم ( و ج ع ) بعد إدانته في الدعوى الجنائية بالرقم ( 313 / 2025) لمخالفته نص المواد ( 26-50-51/ أ-186 ) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 م تعديل 2020 معاونة القوات المتمردة في ارتكاب جرائم تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والجرائم ضد الإنسانية. صدر الحكم في حضور محامي الدفاع وتولى الاتهام أمام المحكمة وكيل ثاني النيابة العامة مولانا صابر العبيد . سونا

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